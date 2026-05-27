В Ахтырке прогремел взрыв

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Взрыв прогремел в Ахтырке в Сумской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Ахтырке в Сумской области был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.
22 июня 2022, 17:18