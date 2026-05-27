Рейтинг@Mail.ru
Названа дата начала приема заявлений на новую семейную налоговую выплату - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:29 27.05.2026
Названа дата начала приема заявлений на новую семейную налоговую выплату

Прием заявлений на новую семейную налоговую выплату начнется в РФ с 1 июня

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 июня 2026 года работающие родители двоих и более детей смогут подать заявление на новую семейную налоговую выплату при условии, что семья будет признана нуждающейся.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Работающие родители двоих и более детей с 1 июня смогут подать заявление на новую семейную налоговую выплату при условии, что семья будет признана нуждающейся, сообщила РИА Новости доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Голубцова.
Закон о семейной налоговой выплате вступил в силу с 1 января 2026 года. Льгота позволяет вернуть 7% из 13% уплаченного НДФЛ, в результате чего налоговая нагрузка за предыдущий год снизится до 6%.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
В ГД рассказали, кто может получить новую семейную налоговую выплату
25 апреля, 03:50
"Семьям с двумя и более детьми при соблюдении ряда условий снизили налоговую нагрузку на доходы за прошлый год благодаря новой семейной налоговой выплате. Льгота носит заявительный характер, то есть за ней нужно обратиться с в период с 1 июня до 1 октября 2026 года в территориальное отделение СФР лично, через МФЦ или через Единый портал госуслуг", - сказала Голубцова.
Эксперт уточнила, что оформить выплату можно, если в семье есть дети до 18 лет или до 23 лет при условии, что они учатся на дневном отделении. По словам специалиста, для оформления выплаты все члены семьи должны быть гражданами России, постоянно проживающими в РФ, а сам заявитель - налоговым резидентом РФ без долгов по алиментам. Кроме того, среднедушевой доход семьи не должен превышать полутора региональных прожиточных минимумов на человека.
"Подтверждающих документов предоставлять не нужно, так как вся необходимая информация о доходах семьи, уплаченных налогах и имуществе запрашивается СФР самостоятельно через систему межведомственного взаимодействия", - заключила эксперт.
Семья - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Голикова рассказала о новой семейной налоговой выплате
23 апреля, 10:31
 
РоссияРЭУ имени Г. В. Плеханова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала