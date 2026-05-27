Названа дата начала приема заявлений на новую семейную налоговую выплату

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Работающие родители двоих и более детей с 1 июня смогут подать заявление на новую семейную налоговую выплату при условии, что семья будет признана нуждающейся, сообщила РИА Новости доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Голубцова.

Закон о семейной налоговой выплате вступил в силу с 1 января 2026 года. Льгота позволяет вернуть 7% из 13% уплаченного НДФЛ, в результате чего налоговая нагрузка за предыдущий год снизится до 6%.

"Семьям с двумя и более детьми при соблюдении ряда условий снизили налоговую нагрузку на доходы за прошлый год благодаря новой семейной налоговой выплате. Льгота носит заявительный характер, то есть за ней нужно обратиться с в период с 1 июня до 1 октября 2026 года в территориальное отделение СФР лично, через МФЦ или через Единый портал госуслуг", - сказала Голубцова.

Эксперт уточнила, что оформить выплату можно, если в семье есть дети до 18 лет или до 23 лет при условии, что они учатся на дневном отделении. По словам специалиста, для оформления выплаты все члены семьи должны быть гражданами России , постоянно проживающими в РФ, а сам заявитель - налоговым резидентом РФ без долгов по алиментам. Кроме того, среднедушевой доход семьи не должен превышать полутора региональных прожиточных минимумов на человека.