Жителя Краснодара отправили в колонию за попытку вступить в ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
21:17 27.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд отправил в колонию строгого режима жителя Краснодара, который хотел вступить в ВСУ для участия в боевых действиях против России.
  • Решение воевать на стороне Украины молодой человек принял в августе 2025 года.
  • Суд признал Денисенко виновным и назначил ему наказание в виде девяти лет шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
БРЯНСК, 27 мая – РИА Новости. Cуд отправил в колонию строгого режима жителя Краснодара, который хотел вступить в ВСУ для участия в боевых действиях против России, сообщают прокуратура и объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.
Брянский областной суд огласил приговор по уголовному делу 20-летнего жителя Краснодара Кирилла Денисенко.
"Суд установил, что Денисенко приехал из Краснодара в Брянск, чтобы перейти границу с Украиной для участия в боевых действиях против России в составе ВСУ и национальной гвардии Украины", - рассказала пресс-служба в своем Telegram-канале.

Прокуратура на своем сайте уточнила, что решение воевать на стороне Украины молодой человек принял в августе 2025 года.
По данным пресс-службы суда, краснодарца задержали сотрудники отряда "БАРС-Брянск", когда тот пытался в лесу пешком пересечь государственную границу. В суде Денисенко объяснил, что был готов присоединиться к украинским военным ради денег.
Суд признал Денисенко виновным по ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на государственную измену) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ (покушение на пересечение Государственной границы РФ без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством РФ).
"Приговором суда виновному… назначено окончательное наказание в виде девяти лет шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год шесть месяцев", - добавила пресс-служба суда.
Как отметила прокуратура, судом также конфискованы и обращены в доход государства принадлежащие Денисенко три телефона, ноутбук и 5,4 тысячи рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
