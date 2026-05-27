Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сумах мобилизованные военнослужащие ВСУ убили капитана полиции Юрия Сидорчука.
- Правоохранительные органы пытаются представить смерть офицера как гибель в ходе боевых действий, хотя полицейский получил пулевое ранение в тыловом районе.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Мобилизованные военнослужащие ВСУ в Сумах убили капитана полиции Юрия Сидорчука, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Сумах мобилизованные украинцы убили капитана полиции Юрия Сидорчука", — сказал собеседник агентства.
По его словам, правоохранительные органы пытаются представить смерть офицера как гибель в ходе боевых действий. При этом представитель силовых структур отметил, что полицейский получил пулевое ранение в тыловом районе.
