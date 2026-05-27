ВСУ атакуют медобъекты фосфорными боеприпасами, заявили в Минздраве

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют медицинские объекты России фосфорными боеприпасами, приводящими к отравлениям и ожогам, заявил замминистра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий.
"Восемь случаев подтвержденных повторных атак на наши объекты. И я хочу также засвидетельствовать то, что эти атаки проводятся с применением негуманного оружия… Это фосфорные боеприпасы, приводящие к серьезным отравлениям и ожогам", - сказал он на Международном форуме по безопасности.
Плутницкий подчеркнул, что это оружие убивает людей или калечит их на долгие годы. С начала 2026 года ВСУ атаковали уже 56 объектов здравоохранения, в результате пострадал 21 сотрудник, а трое погибли, добавил замминистра здравоохранения.