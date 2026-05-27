Четыре человека получили ранения при атаке ВСУ на Курскую область

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При атаке БПЛА ВСУ на Беловский район Курской области пострадали четыре человека.
- Их доставили в больницу.
КУРСК, 27 мая - РИА Новости. Четыре мирных жителя ранены в результате атаки украинского БПЛА в Беловском районе Курской области, с ранениями и травмами они доставлены в больницу, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Четверо мирных жителей ранены в курском приграничье. По предварительной информации, сегодня утром в слободе Белой Беловского района вражеский БПЛА совершил атаку вблизи магазина. В результате удара ранены четверо мужчин. У троих множественные осколочные ранения, у одного - акубаротравма", - сообщил Хинштейн на платформе "Макс".
Он добавил, что мужчины доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая помощь.
"Желаю скорейшего выздоровления! Также повреждены два автомобиля. Вновь прошу всех не забывать о мерах безопасности. Пожалуйста, берегите себя!", - добавил губернатор.
