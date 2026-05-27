МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Третья рота 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ практически в полном составе была уничтожена на следующий день после переброски к линии боевого соприкосновения, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Анализ некрологов украинских военнослужащих показал, что на следующий день после переброски к линии боевого соприкосновения практически в полном составе была уничтожена третья рота 57-й ОМПБр", — сказал собеседник агентства.
Пленные украинские военнослужащие в интервью РИА Новости неоднократно рассказывали о больших потерях в подразделениях ВСУ, нехватке личного состава и проблемах с эвакуацией раненых. По их словам, командование нередко направляет бойцов на позиции без достаточной подготовки.