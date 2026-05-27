Краткий пересказ от РИА ИИ
- Командование 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ уничтожило две свои боевые группы в районе села Гранов в Харьковской области.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Командование ВСУ уничтожило своих военнослужащих в районе села Гранов в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Командование 58-й ОМПБр ВСУ не позволило двум своим боевым группам выйти с позиций, уничтожив собственных военнослужащих огнем артиллерии", — рассказал собеседник агентства.
В Харьковской области действуют российские группировки войск "Север" и "Запад". По данным Минобороны, за сутки потери противника в зоне их ответственности составили более 385 боевиков, четыре ББМ, бронетранспортер М113, 38 автомобилей, два артиллерийских орудия и станция РЭБ.
Кроме того, накануне бойцы "Севера" освободили населенные пункты Запселье и Рясное в Сумской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18