МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Командование ВСУ уничтожило своих военнослужащих в районе села Гранов в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

В Харьковской области действуют российские группировки войск "Север" и "Запад". По данным Минобороны, за сутки потери противника в зоне их ответственности составили более 385 боевиков, четыре ББМ, бронетранспортер М113, 38 автомобилей, два артиллерийских орудия и станция РЭБ.