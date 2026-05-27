Радиоперехват: боевик ВСУ хотел покончить с собой из-за отсутствия воды

ДОНЕЦК, 27 мая — РИА Новости. Украинский солдат с позывным "Метеор" хотел покончить с собой из-за отсутствия воды на передовой, следует из радиоперехвата, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.

"Нам сегодня не ждать ничего? Потому что мы третий день без воды. "Метеор" уже хочет покончить с собой", — сказал украинский солдат с позывным "Алабай".