Командир ВСУ заставляет наемников чинить сломанные дроны за донаты

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Командир группы 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ закупает неисправные беспилотники и поручает наемникам собирать донаты на их восстановление, выяснило РИА Новости из публикаций одного из наемников в социальных сетях.

Джош Меранте с позывным "Зомби" из Васага-Бич в канадской провинции Онтарио служит в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде ВСУ, выяснило РИА Новости.

"Мой командир группы решил купить сломанный дрон для меня и другого инженера в моей команде, чтобы мы его восстановили для использования... Нам нужно 600 долларов, сейчас собрано 172", - написал наемник на своей странице в соцсетях.