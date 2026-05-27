ВСУ открыли огонь по жителю Кировска, ставшему свидетелем их мародерства
Специальная военная операция на Украине
 
02:56 27.05.2026
ВСУ открыли огонь по жителю Кировска, ставшему свидетелем их мародерства

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Кировска в ДНР стал свидетелем мародерства украинских военных.
  • Военные открыли огонь из автомата по жителю после его вопроса о выносе бытовой техники из соседнего дома.
ДОНЕЦК, 27 мая – РИА Новости. Житель Кировска в ДНР, пожелавший остаться неназванным, рассказал РИА Новости, как украинские военные открыли огонь в его сторону за то, что он стал свидетелем их мародерства.
"Выхожу за двор, стоит пикап на четыре двери с большим багажником – уже там стоят два холодильника больших и (военные ВСУ - ред.) тянут что-то плоское, длинное. Я им говорю: "Зачем вы это выносите, вы его туда ставили?". Они мне "Ты чего "витріщився" (уставился – ред.)?" Дали очередь (из автомата – ред.) над головой – я во двор не заползал, а забегал", – рассказал собеседник агентства.
Он объяснил, что украинские военные вынесли бытовую технику из соседнего дома, при этом такие случаи стали носить массовый характер.
Кировск - поселок в Краматорском районе, до начала спецоперации там проживали 2,4 тысячи человек. Минобороны РФ сообщило об освобождении Кировска силами группировки войск "Запад" 29 сентября 2025 года.
Специальная военная операция на УкраинеКировскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
