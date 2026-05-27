ВСУ открыли огонь по жителю Кировска, ставшему свидетелем их мародерства

ДОНЕЦК, 27 мая – РИА Новости. Житель Кировска в ДНР, пожелавший остаться неназванным, рассказал РИА Новости, как украинские военные открыли огонь в его сторону за то, что он стал свидетелем их мародерства.
"Выхожу за двор, стоит пикап на четыре двери с большим багажником – уже там стоят два холодильника больших и (военные ВСУ - ред.) тянут что-то плоское, длинное. Я им говорю: "Зачем вы это выносите, вы его туда ставили?". Они мне "Ты чего "витріщився" (уставился – ред.)?" Дали очередь (из автомата – ред.) над головой – я во двор не заползал, а забегал", – рассказал собеседник агентства.
Он объяснил, что украинские военные вынесли бытовую технику из соседнего дома, при этом такие случаи стали носить массовый характер.
Кировск - поселок в Краматорском районе, до начала спецоперации там проживали 2,4 тысячи человек. Минобороны РФ сообщило об освобождении Кировска силами группировки войск "Запад" 29 сентября 2025 года.