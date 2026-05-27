Российский военный рассказал о новом типе беспилотников ВСУ

Этот модернизированный тип беспилотников сложно обнаружить, но методы борьбы с ними традиционные: гладкоствольное ружье, подавитель сигнала направленного действия или купольный РЭБ.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая - РИА Новости. ВСУ в последнее время начали использовать на фронте новый тип беспилотников с очень тихо работающей винтомоторной группой, рассказал РИА Новости военнослужащий подразделения войск беспилотных систем Южного военного округа с позывным "Донор".

ВСУ в последнее время стали использовать новый БПЛА. У них винтомоторная группа стоит интересная, работает гораздо-гораздо тише, чем у среднестатистического дрона", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что за счет этой особенности данный модернизированный тип беспилотников довольно сложно обнаружить.