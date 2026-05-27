Командование батальона бригады ВСУ сбежало с позиций, рассказал пленный

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Командование одного из батальонов 54-й бригады ВСУ сбежало с позиций, бросив своих военнослужащих на славянско-краматорском направлении, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Сергей Соколенко.

Украинского военнослужащего взяли в плен российские военнослужащие 3-й общевойсковой армии "Южной" группировки войск. Видео беседы с пленным есть в распоряжении РИА Новости.

Соколенко рассказал, что находился на позициях около трех месяцев. Командование его батальона обещало вывести в тыл его и другого военнослужащего в течение месяца. После российского удара по позициям комбата все командиры сбежали, бросив военнослужащих на передовой.

"В один момент командирский блиндаж, как я понял, атаковали, потому что они пропали с эфира, и нас перекинули на другое командование. Оно нам сказало, что ваше командование сбежало. <...> А другое руководство тоже обещало, что нас выведут", — рассказал Соколенко.

Пленный отметил, что командование знало, что они находятся в окружении. Когда он предложил сослуживцу сдаться в плен, так как их выводить не собираются, тот ему стал угрожать, что ему проще застрелить его, а потом покончить с собой.