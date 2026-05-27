Рейтинг@Mail.ru
Командование батальона бригады ВСУ сбежало с позиций, рассказал пленный - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:01 27.05.2026
Командование батальона бригады ВСУ сбежало с позиций, рассказал пленный

РИА Новости: командование батальона 54-й бригады ВСУ сбежало с позиций

© REUTERS / Serhii KorovainyiУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© REUTERS / Serhii Korovainyi
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командование одного из батальонов 54-й бригады ВСУ сбежало с позиций на славянско-краматорском направлении, бросив своих военнослужащих.
  • Украинского военнослужащего Сергея Соколенко взяли в плен российские военнослужащие 3-й общевойсковой армии «Южной» группировки войск.
  • Соколенко рассказал, что после российского удара по позициям комбата все командиры сбежали, а его и другого военнослужащего обещали вывести в тыл, но не сделали этого.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Командование одного из батальонов 54-й бригады ВСУ сбежало с позиций, бросив своих военнослужащих на славянско-краматорском направлении, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Сергей Соколенко.
Украинского военнослужащего взяли в плен российские военнослужащие 3-й общевойсковой армии "Южной" группировки войск. Видео беседы с пленным есть в распоряжении РИА Новости.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Охранявший пикап ВСУ боевик сбежал при виде российского дрона
Вчера, 06:04
Соколенко рассказал, что находился на позициях около трех месяцев. Командование его батальона обещало вывести в тыл его и другого военнослужащего в течение месяца. После российского удара по позициям комбата все командиры сбежали, бросив военнослужащих на передовой.
"В один момент командирский блиндаж, как я понял, атаковали, потому что они пропали с эфира, и нас перекинули на другое командование. Оно нам сказало, что ваше командование сбежало. <...> А другое руководство тоже обещало, что нас выведут", — рассказал Соколенко.
Пленный отметил, что командование знало, что они находятся в окружении. Когда он предложил сослуживцу сдаться в плен, так как их выводить не собираются, тот ему стал угрожать, что ему проще застрелить его, а потом покончить с собой.
"Это никто не скрывал. Мы уже знали, что ближайшие позиции, которые были, уничтожены. Когда я сказал сослуживцу, что мы окружены, нас не будут выводить и надо сдаваться, он сказал, что лучше меня застрелит, а потом покончит с собой", — подытожил пленный.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Мобилизованные в ВСУ вместо обучения пили алкоголь, рассказал пленный
Вчера, 04:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала