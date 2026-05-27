Командование батальона бригады ВСУ сбежало с позиций, рассказал пленный

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Командование одного из батальонов 54-й бригады ВСУ сбежало с позиций на славянско-краматорском направлении, бросив своих военнослужащих.
- Украинского военнослужащего Сергея Соколенко взяли в плен российские военнослужащие 3-й общевойсковой армии «Южной» группировки войск.
- Соколенко рассказал, что после российского удара по позициям комбата все командиры сбежали, а его и другого военнослужащего обещали вывести в тыл, но не сделали этого.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Командование одного из батальонов 54-й бригады ВСУ сбежало с позиций, бросив своих военнослужащих на славянско-краматорском направлении, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Сергей Соколенко.
Украинского военнослужащего взяли в плен российские военнослужащие 3-й общевойсковой армии "Южной" группировки войск. Видео беседы с пленным есть в распоряжении РИА Новости.
Соколенко рассказал, что находился на позициях около трех месяцев. Командование его батальона обещало вывести в тыл его и другого военнослужащего в течение месяца. После российского удара по позициям комбата все командиры сбежали, бросив военнослужащих на передовой.
"В один момент командирский блиндаж, как я понял, атаковали, потому что они пропали с эфира, и нас перекинули на другое командование. Оно нам сказало, что ваше командование сбежало. <...> А другое руководство тоже обещало, что нас выведут", — рассказал Соколенко.
Пленный отметил, что командование знало, что они находятся в окружении. Когда он предложил сослуживцу сдаться в плен, так как их выводить не собираются, тот ему стал угрожать, что ему проще застрелить его, а потом покончить с собой.
"Это никто не скрывал. Мы уже знали, что ближайшие позиции, которые были, уничтожены. Когда я сказал сослуживцу, что мы окружены, нас не будут выводить и надо сдаваться, он сказал, что лучше меня застрелит, а потом покончит с собой", — подытожил пленный.