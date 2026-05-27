ВСУ атаковали Белгородскую область более чем 50 беспилотниками

БЕЛГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 7 округов Белгородской области более 50 беспилотниками, один мирный житель погиб, трое обратились за медицинской помощью, сообщили в региональном оперштабе.

По данным ведомства, Валуйский, Волоконовский и Шебекинский округа атакованы 16 беспилотниками, 7 из которых сбиты и подавлены, над Корочанским округом сбиты 2 беспилотника самолетного типа. Уточняется, что по Краснояружскому округу произведены атаки 15 беспилотников, 2 из которых подавлены, также сброшены взрывные устройства с БПЛА.