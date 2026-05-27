ВСУ атаковали Белгородскую область более чем 50 беспилотниками

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 7 округов Белгородской области более 50 беспилотниками.
- Один мирный житель погиб, трое обратились за медицинской помощью.
- Различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, пяти частных домовладениях, объекте инфраструктуры, административном здании и семи транспортных средствах.
БЕЛГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 7 округов Белгородской области более 50 беспилотниками, один мирный житель погиб, трое обратились за медицинской помощью, сообщили в региональном оперштабе.
Согласно данным, опубликованным в канале оперштаба на платформе "Макс", за минувшие сутки 22 населенных пункта попали под удар со стороны Украины. Было выпущено четыре снаряда в ходе одного обстрела и зафиксированы атаки 52 беспилотников, из них 17 БПЛА сбиты и подавлены. Различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 5 частных домовладениях, объекте инфраструктуры, административном здании и 7 транспортных средствах.
"В Белгородском округе село Нечаевка атаковано одним беспилотником. Вчера поступила информация от оперативных служб, что в селе Крутой Лог 25 мая в результате атаки дрона на автомобиль погиб мужчина… Вчера в городскую больницу №2 г. Белгорода обратились два фельдшера СМП, которые пострадали от удара FPV-дрона по машине 19 мая на участке автодороги Борисовка — Головчино Борисовского округа", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, Валуйский, Волоконовский и Шебекинский округа атакованы 16 беспилотниками, 7 из которых сбиты и подавлены, над Корочанским округом сбиты 2 беспилотника самолетного типа. Уточняется, что по Краснояружскому округу произведены атаки 15 беспилотников, 2 из которых подавлены, также сброшены взрывные устройства с БПЛА.
"В Грайворонском округе по городу Грайворон, сёлам Гора-Подол, Замостье, Смородино и Сподарюшино в ходе одного обстрела выпущено 4 боеприпаса и совершены атаки 17 беспилотников, 6 из которых подавлены и сбиты. В городе Грайворон повреждён автомобиль. Вчера в больницу обратилась женщина, получившая минно-взрывную травму от детонации дрона 24 мая в Грайвороне. Помощь оказана, лечение продолжает амбулаторно", - заявили в ведомстве.
По информации врио губернатора Александра Шуваева в Telegram-канале, за сутки ВСУ 45 раз атаковали территорию региона, зафиксирован один артиллерийский обстрел.