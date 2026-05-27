ВРП Приморья в 2025 г вырос до 2,3 трлн руб

ВЛАДИВОСТОК, 27 мая – РИА Новости. Валовой региональный продукт (ВРП) Приморского края в 2025 году вырос на 200 миллиардов рублей, достигнув отметки в 2,3 триллиона рублей, сообщает заксобрание региона со ссылкой на отчет о работе краевого правительства.

Губернатор Олег Кожемяко в ходе майского заседания законодательного собрания представил отчет о деятельности исполнительной власти края.

"Отчитываясь перед депутатским корпусом, глава региона отметил, что в условиях давления на российскую экономику правительство края последовательно реализует комплекс мер по поддержанию доходной базы бюджета и защите ключевых предприятий. Как результат – уверенный рост ВРП, который составил 2,3 триллиона рублей, что на 200 миллиардов рублей больше прошлогоднего", - говорится в сообщении.

Согласно отчету, рост промышленного производства составил 9%, инвестиций – 7%, до более чем 520 миллиардов рублей. Также выросли показатели ввода жилья и агропромышленного производства, по ним регион опережает среднероссийскую динамику. Внешнеторговый оборот увеличился на 12%, повысились доходы граждан и бюджета, поступления в который превысили 300 миллиардов рублей, средняя зарплата установилась на отметке 92 тысячи, а среднедушевые доходы – 75 тысяч рублей.

По регламенту депутаты дали свою оценку работе краевого правительства. Руководитель фракции КПРФ Анатолий Долгачев отметил строительство жилья, спортивных и социальных объектов. Глава фракции "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" Вячеслав Байделюк обратил внимание, что 2025 год прошел в рамках максимально эффективного расходования бюджетных средств, и властям удалось сохранить положительные темпы экономического развития по ряду отраслей, не допустив сокращения социальных обязательств.