05:23 27.05.2026 (обновлено: 05:24 27.05.2026)
Иранцы рассказали о схемах мошенников при покупке VPN

© РИА Новости / Антон Быстров
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
  • Иранцы опасаются приобретать VPN из-за распространяющихся случаев мошенничества и высокой стоимости услуг.
ТЕГЕРАН, 27 мая - РИА Новости. Иранцы опасаются приобретать VPN из-за распространяющихся случаев мошенничества, а также дороговизны обхода аналога "белых списков", рассказал РИА Новости местный житель Мохсен Хоссейни.
Власти Ирана после нападения США и Израиля и серии диверсий против руководства страны ограничили доступ к иностранным сайтам и мессенджерам по соображениям безопасности. Как ранее передавал корреспондент РИА Новости, во вторник доступ к международному интернету частично восстановился в Тегеране после 87 дней полного отключения.
"Некоторые люди продают VPN или пользуются различными sim-картами, но мы сами осторожны с покупкой VPN, поскольку нельзя доверять кому попало", - сказал он.
По словам собеседника агентства, некоторые мошеннические схемы связаны с продажей якобы безлимитного трафика по крайне низким ценам.
"Можно приобрести VPN за очень большую сумму, а буквально через несколько часов он перестает работать", - добавил Хоссейни.
Иностранные сервисы в Иране работают с перебоями, а стоимость VPN достигает 100 долларов за 20 гигабайт трафика, передавал ранее корреспондент РИА Новости.
Власти Ирана в понедельник приняли решение о восстановлении интернета, однако не упомянули сроков завершения этого процесса. Агентство ISNA во вторник передало, что выход в международную сеть, отсутствовавший в течение почти трех месяцев из-за конфликта с США и Израилем, будет восстановлен в течение суток.
