Иранцы рассказали о схемах мошенников при покупке VPN

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото

ТЕГЕРАН, 27 мая - РИА Новости. Иранцы опасаются приобретать VPN из-за распространяющихся случаев мошенничества, а также дороговизны обхода аналога "белых списков", рассказал РИА Новости местный житель Мохсен Хоссейни.

Власти Ирана после нападения США и Израиля и серии диверсий против руководства страны ограничили доступ к иностранным сайтам и мессенджерам по соображениям безопасности. Как ранее передавал корреспондент РИА Новости, во вторник доступ к международному интернету частично восстановился в Тегеране после 87 дней полного отключения.

"Некоторые люди продают VPN или пользуются различными sim-картами, но мы сами осторожны с покупкой VPN, поскольку нельзя доверять кому попало", - сказал он.

По словам собеседника агентства, некоторые мошеннические схемы связаны с продажей якобы безлимитного трафика по крайне низким ценам.

"Можно приобрести VPN за очень большую сумму, а буквально через несколько часов он перестает работать", - добавил Хоссейни.

Иностранные сервисы в Иране работают с перебоями, а стоимость VPN достигает 100 долларов за 20 гигабайт трафика, передавал ранее корреспондент РИА Новости.