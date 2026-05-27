При атаке на Севастополь пострадал многоквартирный дом

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Многоквартирный дом пострадал от ударной волны в Севастополе, поврежден фасад, окна и балконы, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные и мобильные огневые группы всю ночь отражали комбинированную атаку. ВСУ атаковали город различными воздушными средствами, предварительно, и ракетами Storm Shadow... На Ластовой площади от ударной волны пострадал 8-и этажный многоквартирный дом, поврежден фасад, окна и балконы", - написал Развожаев в канале на платформе "Макс".