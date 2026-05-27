Замглавы МИД Алимов прокомментировал отказ США в выдаче ему визы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов заявил, что США нарушают свои обязательства страны, принимающей штаб-квартиру ООН, из-за невыдачи ему визы.
- По словам Алимова, МИД РФ продолжает работать с Госдепартаментом США по визовым вопросам.
- Кроме того, замглавы МИД РФ указал, что Москва сталкивается с визовыми проблемами также в Вене и Женеве.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. США нарушают свои обязательства страны, принимающей штаб-квартиру ООН, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов, комментируя невыдачу ему визы.
О невыдаче Алимову визы ранее сообщал постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, отказ США в выдаче визы Алимову является нарушением обязательств Вашингтона и вопиющим неуважением к председательству КНР в СБ ООН.
"Это, конечно же, нарушение обязательств Соединенных Штатов как страны, принимающей штаб-квартиру ООН. Каких-то объяснений нам не представляют. Мы работаем с ними на двусторонней основе. Этот диалог ведется постоянно по визовым вопросам. К сожалению для меня, моя фамилия оказалась в списке тех, так сказать, вокруг кого этот диалог выстраивается", - сказал он "Ленте.ру".
По словам Алимова, МИД РФ продолжает работать с Госдепартаментом США. Российский дипломат подчеркнул, что это непростая, комплексная ситуация, но Россия обязана получать доступ к штаб-квартирам тех организаций, членами которых является.
Кроме того, замглавы МИД РФ указал, что Москва сталкивается с визовыми проблемами не только в США, но и в Вене и Женеве.
В конце апреля США отказали в визе замдиректора департамента информации и печати МИД России Олегу Гаврилову для участия в работе комитета по информации ГА ООН в Нью-Йорке.