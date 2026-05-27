В Вене прошел протест против сокращения финансирования вузов
16:00 27.05.2026
В Вене прошел протест против сокращения финансирования вузов

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Несколько тысяч человек, включая студентов, преподавателей и научных сотрудников, собрались у Венского университета на протест против сокращения финансирования вузов в Австрии с 2028 года.
  • Протестующие требуют гарантированного финансирования вузов, чтобы предотвратить ограничения учебного процесса, сокращение персонала и уменьшение количества учебных мест.
ВЕНА, 27 мая - РИА Новости. Несколько тысяч человек собрались у Венского университета на протест против сокращения финансирования вузов, передает корреспондент РИА Новости.
Участники акции - студенты, преподаватели, научные сотрудники и представители университетов страны - выступают против планируемого сокращения расходов на высшее образование и науку в Австрии с 2028 года. Протестующие требуют гарантированного финансирования вузов республики, чтобы предотвратить ограничения учебного процесса, сокращение персонала и уменьшение количества учебных мест.
Согласно прогнозам Австрийского союза студентов, число участников акции в Вене составит около 21 000 человек.
Собравшиеся держат плакаты с лозунгами: "Демократии нужно образование", "Наука - не роскошь", "Руки прочь от наших университетов", "Образование всегда окупается", "Кто экономит на университетах - платит вдвойне", а также "Меньше бюджета = больше мотивации, да?".
"Мы требуем от этого федерального правительства - и прямо сейчас - надежного плана финансирования на период соглашения 2028–2030 годов", - заявил со сцены, установленной у Венского университета ректор этого вуза Себастиан Шютце.
По его словам, сокращение финансирования будет означать масштабные сокращения персонала, резкое ухудшение условий обучения, значительно меньший объем научных исследований и инновационного потенциала.
"Мы все знаем, как сейчас выглядят результаты опросов общественного мнения… Нельзя прокладывать путь для политики, скептически или враждебно настроенной к науке", - добавил ректор.
На одном из транспарантов протестующих написано: "Красный делает университеты мертвыми" - намек на Социал-демократическую партию Австрии (СДПА), представители которой входят в правительство. Другой плакат гласит: "Мы хотели репетировать, а теперь вынуждены протестовать".
Организаторами демонстрации выступили правозащитная организация в Австрии, которая представляет интересы исследовательских университетов страны Uniko, Австрийский союз студентов (ÖH) и профсоюзные организации. После митинга у главного здания Венского университета колонна протестующих направится через центр города к министерству науки и ведомству канцлера республики.
В четверг аналогичные протестные акции запланированы в Граце, Линце, Зальцбурге и Клагенфурте.
