"Так и должно быть". Вэнс неожиданно высказался о войне с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что задается вопросом о моральной оправданности начала военной операции США против Ирана.
- Вэнс выразил надежду, что Иран согласится не разрабатывать ядерное оружие в рамках потенциального договора с США.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что задается вопросом насчет оправданности начала военной операции США против Ирана.
По его словам, на протяжении всего конфликта его образ мышления формировался под влиянием религиозных убеждений. Он говорил о том, как "христианская концепция справедливой войны заставляет лидеров задавать очень сложные вопросы о том, оправдана ли она".
"Но в лучшем случае, это заставляет задавать правильные вопросы. Поэтому я постоянно спрашиваю себя: „Оправдано ли это? Морально ли это? Правильно ли это делать?“ И это, безусловно, ограничивает действия политических лидеров, как и должно быть", — заявил Вэнс в интервью NBC.
Лавров и Рубио обсудили ситуацию вокруг Ирана
26 мая, 15:31
В понедельник госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил о хороших шансах на временное соглашение с исламской республикой по ядерному вопросу. До этого газета The Washington Post сообщала, что рамочное соглашение, пока не утвержденное иранской стороной, предусматривает отказ Тегерана от запасов высокообогащенного урана. При этом в самой исламской республике информацию о готовности вывезти уран опровергли.
В воскресенье Дональд Трамп заявил, что стороны почти согласовали договоренности и скоро объявят о них. По данным СМИ, они могут подписать меморандум о взаимопонимании уже в ближайшее время. Документ включает обязательства Ирана не создавать ядерное оружие, а Штаты могут снять блокаду с портов.
Сообщалось, что Белый дом также отменит часть санкций, что позволит Ирану свободно продавать нефть. США готовы обсуждать и разморозку активов республики в течение 60 дней при принятии окончательного варианта соглашения.
СМИ узнали о требовании Ирана для переговоров с США
26 мая, 13:40