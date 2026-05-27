Рейтинг@Mail.ru
"Так и должно быть". Вэнс неожиданно высказался о войне с Ираном - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:04 27.05.2026
"Так и должно быть". Вэнс неожиданно высказался о войне с Ираном

Вэнс признался, что постоянно задается вопросом, оправдана ли война США с Ираном

© REUTERS / Kevin LamarqueВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что задается вопросом о моральной оправданности начала военной операции США против Ирана.
  • Вэнс выразил надежду, что Иран согласится не разрабатывать ядерное оружие в рамках потенциального договора с США.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что задается вопросом насчет оправданности начала военной операции США против Ирана.
По его словам, на протяжении всего конфликта его образ мышления формировался под влиянием религиозных убеждений. Он говорил о том, как "христианская концепция справедливой войны заставляет лидеров задавать очень сложные вопросы о том, оправдана ли она".
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Россия говорила США о готовности вывезти уран из Ирана, заявил Рябков
Вчера, 12:03
"Но в лучшем случае, это заставляет задавать правильные вопросы. Поэтому я постоянно спрашиваю себя: „Оправдано ли это? Морально ли это? Правильно ли это делать?“ И это, безусловно, ограничивает действия политических лидеров, как и должно быть", — заявил Вэнс в интервью NBC.
Также он выразил надежду, что Иран согласится не разрабатывать ядерное оружие в рамках потенциального договора с США.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Лавров и Рубио обсудили ситуацию вокруг Ирана
26 мая, 15:31
В понедельник госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил о хороших шансах на временное соглашение с исламской республикой по ядерному вопросу. До этого газета The Washington Post сообщала, что рамочное соглашение, пока не утвержденное иранской стороной, предусматривает отказ Тегерана от запасов высокообогащенного урана. При этом в самой исламской республике информацию о готовности вывезти уран опровергли.
В воскресенье Дональд Трамп заявил, что стороны почти согласовали договоренности и скоро объявят о них. По данным СМИ, они могут подписать меморандум о взаимопонимании уже в ближайшее время. Документ включает обязательства Ирана не создавать ядерное оружие, а Штаты могут снять блокаду с портов.
Сообщалось, что Белый дом также отменит часть санкций, что позволит Ирану свободно продавать нефть. США готовы обсуждать и разморозку активов республики в течение 60 дней при принятии окончательного варианта соглашения.
Женщина с иранским флагом в Тегеране - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
СМИ узнали о требовании Ирана для переговоров с США
26 мая, 13:40
 
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампМарко РубиоNBCВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала