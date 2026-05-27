В Красноярском крае завершили очередной этап поисков семьи Усольцевых

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спасатели завершили трехдневные поиски семьи Усольцевых в Манско-Уярском муниципальном округе.
- С 23 по 26 мая было обследовано 28 квадратных километров горной тайги.
- Следов пропавшей семьи обнаружить не удалось.
КРАСНОЯРСК, 27 мая — РИА Новости. Красноярские спасатели завершили трехдневные поиски на месте предполагаемой пропажи семьи Усольцевых, сообщило КГКУ "Спасатель".
"В условиях сложного рельефа и густой тайги, на квадроциклах и пешком, спасатели за эти дни обследовали 28 квадратных километров труднодоступной горно-таежной местности. Несмотря на все усилия, поиски не увенчались успехом — следов пропавших обнаружить не удалось", — говорится в публикации.
Операция по заявке полиции проводилась с 23 по 26 мая в Манско-Уярском муниципальном округе. В ней участвовали сотрудники Красноярского и Дивногорского поисково-спасательных отрядов. Сейчас они уже вернулись в свои подразделения.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября прошлого года: двое взрослых и их пятилетняя дочь отправились в турпоход к горе Буратинка и перестали выходить на связь. Их видели, когда они начинали маршрут в сторону Кутурчинского Белогорья. Последний сигнал телефона главы семьи зафиксировали в семи километрах от Кутурчина.
Активная фаза поиска завершилась 12 октября, но семью продолжали искать в режиме точечных задач — этим занимаются профессионалы и аттестованные спасатели.