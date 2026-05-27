Рейтинг@Mail.ru
В Красноярском крае завершили очередной этап поисков семьи Усольцевых - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:07 27.05.2026 (обновлено: 15:30 27.05.2026)
В Красноярском крае завершили очередной этап поисков семьи Усольцевых

В Красноярском крае завершили трехдневные поиски семьи Усольцевых

© Фото : КГКУ "Спасатель"/MAXКрасноярские спасатели завершили трехдневные поиски на месте предполагаемой пропажи семьи Усольцевых
Красноярские спасатели завершили трехдневные поиски на месте предполагаемой пропажи семьи Усольцевых - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© Фото : КГКУ "Спасатель"/MAX
Красноярские спасатели завершили трехдневные поиски на месте предполагаемой пропажи семьи Усольцевых
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спасатели завершили трехдневные поиски семьи Усольцевых в Манско-Уярском муниципальном округе.
  • С 23 по 26 мая было обследовано 28 квадратных километров горной тайги.
  • Следов пропавшей семьи обнаружить не удалось.
КРАСНОЯРСК, 27 мая — РИА Новости. Красноярские спасатели завершили трехдневные поиски на месте предполагаемой пропажи семьи Усольцевых, сообщило КГКУ "Спасатель".
"В условиях сложного рельефа и густой тайги, на квадроциклах и пешком, спасатели за эти дни обследовали 28 квадратных километров труднодоступной горно-таежной местности. Несмотря на все усилия, поиски не увенчались успехом — следов пропавших обнаружить не удалось", — говорится в публикации.
Операция по заявке полиции проводилась с 23 по 26 мая в Манско-Уярском муниципальном округе. В ней участвовали сотрудники Красноярского и Дивногорского поисково-спасательных отрядов. Сейчас они уже вернулись в свои подразделения.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября прошлого года: двое взрослых и их пятилетняя дочь отправились в турпоход к горе Буратинка и перестали выходить на связь. Их видели, когда они начинали маршрут в сторону Кутурчинского Белогорья. Последний сигнал телефона главы семьи зафиксировали в семи километрах от Кутурчина.
Активная фаза поиска завершилась 12 октября, но семью продолжали искать в режиме точечных задач — этим занимаются профессионалы и аттестованные спасатели.
Поиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Новые детали в деле Усольцевых раскрыл близкий друг главы семьи
26 мая, 17:39
 
ПроисшествияКрасноярский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала