Оборот платных услуг в Москве увеличился за первые три месяца этого года
09:12 27.05.2026
Оборот платных услуг в Москве увеличился за первые три месяца этого года

Багреева: в I квартале оборот платных услуг в Москве увеличился на 2,4%

© Фото : Департамент экономической политики и развития городаЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Объем платных услуг населению Москвы достиг 1,2 триллиона рублей за первые три месяца этого года, тем самым он вырос на 2,4% в сопоставимых ценах по сравнению с тем же периодом в 2025 году, заявила заместитель столичного мэра, руководитель городского департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
Она добавила, что качество сервиса сферы услуг растет благодаря цифровизации.
"За первый квартал 2026-го объем платных услуг населению столицы составил 1,2 триллиона рублей — на 2,4% больше, чем в тот же период предыдущего года. Максимальный вклад в рост внесли электронные сервисы, услуги связи и образования, на которые приходится около трети оборота всей отрасли", — приводит слова Багреевой пресс-служба московского департамента экономической политики и развития.
Заместитель столичного мэра указала, что упомянутые направления постепенно развиваются за счет внедрения цифровых форматов.
Так, показатель электронных сервисов вырос на 16% и превысил 123 миллиарда рублей. Этому способствовало многократное использование цифровых экосистем, мультимедийных и облачных сервисов.
Оборот услуг связи увеличился на 7%, до 121 миллиарда рублей, благодаря устойчивому спросу на интернет: умный дом, сервисы безопасности и другие решения, которыми москвичи пользуются ежедневно.
Что касается объема образовательных услуг, то он вырос на 5%, до 111 миллиардов рублей. Жители столицы все больше интересуются программами дополнительного образования, которые дают возможность повысить квалификацию или приобрести навыки новой профессии. А их дистанционный формат расширяет доступ к обучению.
В заключение в пресс-службе подчеркнули, что и показатель спортивных организаций увеличился. Его рост составил 19% и достиг 19 миллиардов рублей. Помимо этого, туристические агентства нарастили объем на 11%, до 22 миллиардов рублей.
Ранее Багреева рассказывала, что компании Москвы изучили практики внедрения цифровых систем управления, роботизации и безлюдных производств китайских предприятий на деловой миссии от столичного правительства.
 
