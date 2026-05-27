© Фото : Департамент экономической политики и развития города Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева

Оборот платных услуг в Москве увеличился за первые три месяца этого года

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Объем платных услуг населению Москвы достиг 1,2 триллиона рублей за первые три месяца этого года, тем самым он вырос на 2,4% в сопоставимых ценах по сравнению с тем же периодом в 2025 году, заявила заместитель столичного мэра, руководитель городского департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Она добавила, что качество сервиса сферы услуг растет благодаря цифровизации.

"За первый квартал 2026-го объем платных услуг населению столицы составил 1,2 триллиона рублей — на 2,4% больше, чем в тот же период предыдущего года. Максимальный вклад в рост внесли электронные сервисы, услуги связи и образования, на которые приходится около трети оборота всей отрасли", — приводит слова Багреевой пресс-служба московского департамента экономической политики и развития.

Заместитель столичного мэра указала, что упомянутые направления постепенно развиваются за счет внедрения цифровых форматов.

Так, показатель электронных сервисов вырос на 16% и превысил 123 миллиарда рублей. Этому способствовало многократное использование цифровых экосистем, мультимедийных и облачных сервисов.

Оборот услуг связи увеличился на 7%, до 121 миллиарда рублей, благодаря устойчивому спросу на интернет: умный дом, сервисы безопасности и другие решения, которыми москвичи пользуются ежедневно.

Что касается объема образовательных услуг, то он вырос на 5%, до 111 миллиардов рублей. Жители столицы все больше интересуются программами дополнительного образования, которые дают возможность повысить квалификацию или приобрести навыки новой профессии. А их дистанционный формат расширяет доступ к обучению.

В заключение в пресс-службе подчеркнули, что и показатель спортивных организаций увеличился. Его рост составил 19% и достиг 19 миллиардов рублей. Помимо этого, туристические агентства нарастили объем на 11%, до 22 миллиардов рублей.