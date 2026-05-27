На Урале задержали организаторов крупнейшей площадки по махинациям с НДС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" предполагаемых организаторов одной из крупнейших межрегиональных площадок по махинациям с НДС и обналичиванию денег, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Сегодня в Екатеринбурге при попытке скрыться от правоохранительных органов в аэропорту "Кольцово" сотрудники регионального УФСБ задержали Людмилу и Артема Кротовых – организаторов одной из крупнейших межрегиональных площадок по оптимизации НДС и обналичиванию денежных средств в особо крупном размере", – рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что в результате деятельности данной площадки в бюджет РФ не поступили около 350 миллионов рублей, а подтвержденный объем обналиченных денежных средств составляет 34 миллиона рублей.
По уголовной статье 173.3 ("Организация деятельности по представлению в налоговые органы РФ и сбыту заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций") Кротовым может грозить лишение свободы до 7 лет.
В пресс-службе УФСБ России по Свердловской области данную информацию подтвердили, однако от раскрытия подробностей воздержались.