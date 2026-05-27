Рейтинг@Mail.ru
На Урале задержали организаторов крупнейшей площадки по махинациям с НДС - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:07 27.05.2026
На Урале задержали организаторов крупнейшей площадки по махинациям с НДС

РИА Новости: на Урале задержали организаторов площадки по махинациям с НДС

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В екатеринбургском аэропорту Кольцово сотрудники УФСБ задержали организаторов одной из крупнейших межрегиональных площадок по махинациям с НДС и обналичиванию денег.
  • В результате ее деятельности в российский бюджет не поступили около 350 миллионов рублей.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" предполагаемых организаторов одной из крупнейших межрегиональных площадок по махинациям с НДС и обналичиванию денег, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Сегодня в Екатеринбурге при попытке скрыться от правоохранительных органов в аэропорту "Кольцово" сотрудники регионального УФСБ задержали Людмилу и Артема Кротовых – организаторов одной из крупнейших межрегиональных площадок по оптимизации НДС и обналичиванию денежных средств в особо крупном размере", – рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что в результате деятельности данной площадки в бюджет РФ не поступили около 350 миллионов рублей, а подтвержденный объем обналиченных денежных средств составляет 34 миллиона рублей.
По уголовной статье 173.3 ("Организация деятельности по представлению в налоговые органы РФ и сбыту заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций") Кротовым может грозить лишение свободы до 7 лет.
В пресс-службе УФСБ России по Свердловской области данную информацию подтвердили, однако от раскрытия подробностей воздержались.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
В Москве пресекли деятельность крупнейшей площадки "бумажного НДС"
15 апреля, 09:53
 
ПроисшествияРоссияСвердловская областьЕкатеринбург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала