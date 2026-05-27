На Урале задержали организаторов крупнейшей площадки по махинациям с НДС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" предполагаемых организаторов одной из крупнейших межрегиональных площадок по махинациям с НДС и обналичиванию денег, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.