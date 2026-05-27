МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
По состоянию на 21:57 мск сигнал тревоги звучит во всех областях, а также в Киеве. Украинские СМИ тем временем сообщили о взрывах в Хмельницкой области и в Кролевце в Сумской.
В понедельник в российском МИД заявили, что армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений и командным пунктам. Законными целями также станут предприятия ВПК, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.
В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске, где находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения. По словам Владимира Путина, атака была не случайной. Выжившие подростки рассказали, что беспилотники долго кружили над ними и били прицельно.
Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, режим Зеленского и его западные спонсоры показали пренебрежение нормами международного гуманитарного права, а именно Женевскими конвенциями 1949 года и Конвенцией о правах ребенка 1989-го.
