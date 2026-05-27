Украина все интенсивнее обстреливает приграничные регионы, заявили в ФСБ

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Украина все интенсивнее обстреливает российские приграничные населенные пункты с применением реактивной артиллерии и беспилотных летательных аппаратов, заявил первый заместитель директора - руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.

В 2025 году зафиксировано более 45 тысяч обстрелов российской территории, из них порядка 35 тысяч раз было зафиксировано применение ударных БПЛА, добавил он.