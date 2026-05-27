Украина все интенсивнее обстреливает приграничные регионы, заявили в ФСБ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украина все интенсивнее обстреливает приграничные населенные пункты с применением реактивной артиллерии и БПЛА, сообщил руководитель Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов.
- В 2025 году зафиксировано более 45 тысяч обстрелов.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Украина все интенсивнее обстреливает российские приграничные населенные пункты с применением реактивной артиллерии и беспилотных летательных аппаратов, заявил первый заместитель директора - руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.
"Растет интенсивность применения противником реактивной артиллерии и беспилотных летательных аппаратов, объектами поражения которых являются российские приграничные населенные пункты, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, пограничная, энергетическая и социальная инфраструктура", - рассказал Кулишов в интервью "Российской газете".
В 2025 году зафиксировано более 45 тысяч обстрелов российской территории, из них порядка 35 тысяч раз было зафиксировано применение ударных БПЛА, добавил он.
