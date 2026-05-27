Политолог объяснил, почему США не присоединились к заявлению Украины в ООН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Политолог Малек Дудаков считает, что отношения между Вашингтоном и Киевом находятся в кризисе, поэтому администрация США не присоединилась к заявлению Киева по ситуации на Украине.
- По мнению политолога, отношения США с европейскими странами, оказывающими поддержку Украине, также находятся в плачевном состоянии.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. США не поддержали заявление Киева по ситуации на Украине, потому что отношения между Вашингтоном и Киевом сейчас в явном кризисе, считает политолог-американист Малек Дудаков.
США не присоединились к заявлению Украины в ООН
26 мая, 21:08
"Сейчас американо-украинские отношения находятся в явном кризисе. Раскол между администрацией (президента США Дональда - ред.) Трампа и (Владимиром - ред.) Зеленским усугубляется... Поэтому сейчас на таком формально-символическом уровне поддерживать эту самую резолюцию особого желания у американцев нет", - рассказал Дудаков "Газете.Ru".
Политолог добавил, что отношения Соединенных Штатов с европейскими странами, оказывающими военную и финансовую поддержку Украине, также находятся в плачевном состоянии.