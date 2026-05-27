Рейтинг@Mail.ru
Политолог объяснил, почему США не присоединились к заявлению Украины в ООН - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:07 27.05.2026
Политолог объяснил, почему США не присоединились к заявлению Украины в ООН

Политолог Дудаков: отношения между Вашингтоном и Киевом сейчас в явном кризисе

© REUTERS / Kevin LamarqueФлаги США и Украины
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Флаги США и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Политолог Малек Дудаков считает, что отношения между Вашингтоном и Киевом находятся в кризисе, поэтому администрация США не присоединилась к заявлению Киева по ситуации на Украине.
  • По мнению политолога, отношения США с европейскими странами, оказывающими поддержку Украине, также находятся в плачевном состоянии.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. США не поддержали заявление Киева по ситуации на Украине, потому что отношения между Вашингтоном и Киевом сейчас в явном кризисе, считает политолог-американист Малек Дудаков.
Во вторник администрация США не присоединилась к заявлению Киева по ситуации на Украине, зачитанному украинским постпредом в ООН Андреем Мельником и призывающему к полному, немедленному и безусловному прекращению огня.
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
США не присоединились к заявлению Украины в ООН
26 мая, 21:08
"Сейчас американо-украинские отношения находятся в явном кризисе. Раскол между администрацией (президента США Дональда - ред.) Трампа и (Владимиром - ред.) Зеленским усугубляется... Поэтому сейчас на таком формально-символическом уровне поддерживать эту самую резолюцию особого желания у американцев нет", - рассказал Дудаков "Газете.Ru".
Политолог добавил, что отношения Соединенных Штатов с европейскими странами, оказывающими военную и финансовую поддержку Украине, также находятся в плачевном состоянии.
Американские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
"Отправим войска в любую страну". США жестко ответили на нападки Европы
22 мая, 08:00
 
В миреСШАУкраинаООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала