"В течение лета": Украине пришли плохие новости из США - РИА Новости, 27.05.2026
06:56 27.05.2026
"В течение лета": Украине пришли плохие новости из США

Риттер: Украина погибнет как нация уже этим летом

© AP Photo / Julio Cortez — Флаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший разведчик Скотт Риттер выразил мнение, что Украина может погибнуть как государство этим летом из-за накопившихся проблем и провокаций против России.
  • По словам Риттера, Украина столкнулась с катастрофической ситуацией в демографии, экономике и военной сфере.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Украина может погибнуть как государство уже этим летом из-за накопившихся проблем и постоянных провокаций против России, такое мнение в эфире YouTube-канала Daniel Davis выразил бывший разведчик Скотт Риттер.
«
"Леди и джентльмены, приготовьтесь увидеть нечто страшное в течение этого лета — смерть нации", — сказал он.
Эксперт напомнил, что Украина столкнулась с катастрофической ситуацией в демографии, экономике и военной сфере. При этом Киев продолжает наносить удары по территории России, вынуждая Москву предпринимать все более жесткие ответные меры.
"Вне зависимости от того, что произойдет, Украине — конец", — резюмировал Риттер.
В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, где находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.
ВС России ответным ударом возмездия поразила цели, связанные с военным руководством Украины, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".
В МИД в понедельник сообщили, что российская армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к военной и административной инфраструктуре.
