МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Украина может погибнуть как государство уже этим летом из-за накопившихся проблем и постоянных провокаций против России, такое мнение в эфире YouTube-канала Daniel Davis выразил бывший разведчик Скотт Риттер.
"Леди и джентльмены, приготовьтесь увидеть нечто страшное в течение этого лета — смерть нации", — сказал он.
"Вне зависимости от того, что произойдет, Украине — конец", — резюмировал Риттер.
В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, где находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.
ВС России ответным ударом возмездия поразила цели, связанные с военным руководством Украины, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".
В МИД в понедельник сообщили, что российская армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к военной и административной инфраструктуре.