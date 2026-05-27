МОСКВА, 27 мая — РИА Новости, Виктор Жданов. Киев поднимает на щит гитлеровских пособников. Зеленский загорелся идеей создать некий "Пантеон выдающихся украинцев". Ради почитания националистических вождей собираются перекопать более двадцати кладбищ в разных странах мира, и процесс уже активно идет. О чем нынешние власти Украины рассказывать не станут — в материале РИА Новости.

Позорная сотня

Почетный караул, молодые люди, одетые на манер гитлерюгенда, и гроб с лидером ОУН*, накрытый "жовто-блакитным" флагом — похороненный шестьдесят лет назад в Люксембурге Андрей Мельник теперь будет лежать в одной земле с погибшими вэсэушниками на Национальном военном мемориальном кладбище под Киевом.

На церемонию явились первые лица государства во главе с Зеленским. Он сообщил, что последуют и другие перезахоронения.

"Мы уже начали работу, чтобы Евгений Коновалец (основатель ОУН*. — Прим. ред.) вернулся домой. И много других таких украинцев", — сказал глава режима.

Нынешний лидер ОУН* Богдан Червак уточнил: речь идет о главе Директории Украинской Народной Республики (УНР) Симоне Петлюре, а также, само собой, Степане Бандере. И добавил: "В конце концов надо, чтобы на Украине был перезахоронен Иван Мазепа". Запорожский гетман, символ предательства (перешел на сторону шведского короля Карла XII во время Северной войны), для украинских мифотворцев тоже герой.

Инициатива напрямую исходит с Банковой. Проект "Пантеон выдающихся украинцев" предложил Зеленскому в конце марта глава офиса Кирилл Буданов**.

Для этого представители Киева идентифицировали 98 могил, в том числе деятелей УНР и ОУН-УПА*, более чем в двадцати странах, уточнили в МИД Украины.

Взрывные цукерки

ОУН* была создана в 1929 году бывшим полковником армии УНР Коновальцем, который сотрудничал с немецкой разведкой еще до прихода нацистов к власти. Абвер снабжал его боевиков деньгами, фальшивыми документами, предоставлял возможности для подготовки диверсантов.

При Гитлере у ОУН* начался новый этап. Глава абвера адмирал Вильгельм Канарис рассматривал украинских националистов как инструмент в предстоящей войне с Польшей и Советским Союзом. Коновалец наладил связи с внешнеполитическим отделом НСДАП Альфреда Розенберга, считавшегося специалистом по "восточному вопросу" и расчленению СССР.

По сути, вся инфраструктура сотрудничества рейха с ОУН*, которую позднее использовали Мельник и Бандера, была выстроена именно Коновальцем. За ним пристально наблюдали советские спецслужбы. В 1930-х агент НКВД Павел Судоплатов, выдавая себя за представителя антисоветского подполья, внедрился в руководство националистов. Коновалец ему доверял.

В 1938-м Судоплатов в кафе отеля "Атланта" в Роттердаме передал основателю ОУН* коробку шоколадных конфет с украинским орнаментом. Внутри была бомба. Она взорвалась через несколько минут после того, как советский разведчик покинул здание.

Без зазрения

После ликвидации Коновальца ОУН* раскололась на два лагеря: "ОУН(м)* (мельниковцы) и ОУН(б)* (бандеровцы). Из сторонников Мельника немцы сформировали батальон "Роланд", обучавшийся в австрийском замке Зайберсдорф. Люди Бандеры вошли в батальон "Нахтигаль", подготовленный на полигоне Нойхаммер в Силезии.

Сотни украинских боевиков впоследствии составили костяк 201-го батальона полиции, охранявшего еврейские гетто и тыл вермахта.

В Великую Отечественную украинские пособники нацистов стреляли из засад в спины бойцам Красной армии, пытались мешать партизанской борьбе и участвовали в целом ряде военных преступлений против советского населения на оккупированной территории СССР.

"Отличились" оуновцы и в Польше. Еще в сентябре 1939-го Мельник по заданию Канариса инспирировал украинское восстание на Волыни и в Галиции для содействия продвижению вермахта. В 1943-м мельниковцы и бандеровцы устроили Волынскую резню, убив до 60 тысяч поляков. Варшава неоднократно требовала от Киева прекратить чествовать военных преступников, но Зеленский на это не реагирует.

"ОУН-УПА*, Шухевич, Бандера — ответственные за геноцид, за преступления против польского народа", — подчеркивал в апреле глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

В сентябре 2023-го Зеленский в стенах парламента Канады аплодировал присутствовавшему там ветерану дивизии СС "Галичина" Ярославу Хунке. Неудивительно, что именно таких, как Мельник и Коновалец, Киев возводит на пьедестал украинской истории. При этом сам глава режима уже давно не упоминает деда Семена Ивановича — ветерана Великой Отечественной, кавалера ордена Красной Звезды. В 2019-м Зеленский еще посещал его могилу, но теперь чтить настоящих героев на Украине не принято.

© Соцсети Сотрудники полиции Украины не пускают женщину возложить цветы к Вечному огню в Киеве. Кадр видео

* Экстремистская организация, запрещенная в России.