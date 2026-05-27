05:48 27.05.2026 (обновлено: 08:19 27.05.2026)
На Западе выступили с экстренным заявлением об ударах ВС России

Меркурис призвал не воспринимать заявление МИД России об ударах как ультиматум

Дым над Киевом
Дым над Киевом
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что предупреждение МИД России о продолжении ударов возмездия по Киеву не является ультиматумом.
  • По его словам, это декларация о намерениях, к которой следует отнестись ответственно.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Предупреждение МИД России о продолжении ударов возмездия по Киеву не стоит воспринимать как ультиматум, заявил в эфире своего YouTube-канала британский военный аналитик Александр Меркурис.
"Некоторые говорят, что это ультиматум. Это не ультиматум, а декларация о намерениях", — сказал он.
Эксперт подчеркнул, что все адресаты этого заявления должны отнестись к нему со всей ответственностью, а также отдавать себе отчет в том, что теперь реакция Москвы на теракты ВСУ будет намного более серьезной.
"Повторю еще раз: этим людям — дипломатам, иностранным гражданам, жителям Киева — не предъявили ультиматум, а предупредили о том, что случится", — резюмировал Меркурис.
В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, где находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.
Российская армия ответным ударом возмездия поразила цели, связанные с военным руководством Украины, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".
В МИД в понедельник сообщили, что российская армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к военной и административной инфраструктуре.
В миреКиевУкраинаРоссияАлександр Меркурис
 
 
