В Курской области при повторном ударе БПЛА ВСУ пострадали четверо мужчин

КУРСК, 27 мая - РИА Новости. Еще четверо мужчин пострадали в среду при повторном ударе БПЛА ВСУ в Беловском районе Курской области, им оказана медпомощь, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

""Враг нанес повторные удары по слободе Белой в Беловском районе. В результате атаки беспилотниками пострадали еще четверо мужчин. Все получили осколочные ранения — повреждения средней степени тяжести", - сообщил Хинштейн на платформе "Макс" .

"Если потребуется, направим в областную больницу. Кроме этого, после повторного удара загорелся строительный магазин, два ангара со стройматериалами и один частный жилой дом. К счастью, пожарным удалось ликвидировать возгорание, идет проливка и разбор конструкций. На месте работают оперативные службы", - отметил он.