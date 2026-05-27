В Курской области при повторном ударе БПЛА ВСУ пострадали четверо мужчин

КУРСК, 27 мая - РИА Новости. Еще четверо мужчин пострадали в среду при повторном ударе БПЛА ВСУ в Беловском районе Курской области, им оказана медпомощь, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
В среду Хинштейн сообщал, что четыре мирных жителя ранены в результате атаки украинского БПЛА на слободу Белая в Беловском районе Курской области, они доставлены в больницу.
""Враг нанес повторные удары по слободе Белой в Беловском районе. В результате атаки беспилотниками пострадали еще четверо мужчин. Все получили осколочные ранения — повреждения средней степени тяжести", - сообщил Хинштейн на платформе "Макс".
Он добавил, что пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
"Если потребуется, направим в областную больницу. Кроме этого, после повторного удара загорелся строительный магазин, два ангара со стройматериалами и один частный жилой дом. К счастью, пожарным удалось ликвидировать возгорание, идет проливка и разбор конструкций. На месте работают оперативные службы", - отметил он.
"Ситуацию держу на личном контроле", - подчеркнул Хинштейн.
