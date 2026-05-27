Рейтинг@Mail.ru
В Курской области при повторном ударе БПЛА ВСУ пострадали четверо мужчин - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:44 27.05.2026 (обновлено: 17:13 27.05.2026)
В Курской области при повторном ударе БПЛА ВСУ пострадали четверо мужчин

Еще четверо мужчин пострадали при повторном ударе БПЛА ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Беловском районе Курской области четверо мужчин пострадали при повторном ударе БПЛА ВСУ.
  • Им оказали необходимую медицинскую помощь.
  • У них осколочные ранения — повреждения средней степени тяжести.
КУРСК, 27 мая - РИА Новости. Еще четверо мужчин пострадали в среду при повторном ударе БПЛА ВСУ в Беловском районе Курской области, им оказана медпомощь, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
В среду Хинштейн сообщал, что четыре мирных жителя ранены в результате атаки украинского БПЛА на слободу Белая в Беловском районе Курской области, они доставлены в больницу.
«

""Враг нанес повторные удары по слободе Белой в Беловском районе. В результате атаки беспилотниками пострадали еще четверо мужчин. Все получили осколочные ранения — повреждения средней степени тяжести", - сообщил Хинштейн на платформе "Макс".

Он добавил, что пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
"Если потребуется, направим в областную больницу. Кроме этого, после повторного удара загорелся строительный магазин, два ангара со стройматериалами и один частный жилой дом. К счастью, пожарным удалось ликвидировать возгорание, идет проливка и разбор конструкций. На месте работают оперативные службы", - отметил он.
"Ситуацию держу на личном контроле", - подчеркнул Хинштейн.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьВооруженные силы УкраиныБеловский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала