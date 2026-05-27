Жертвами израильских ударов по Ливану стали более 30 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жертвами серии израильских ударов по Ливану за последние часы стал 31 человек.
- Еще 40 человек получили ранения.
БЕЙРУТ, 27 мая - РИА Новости. Жертвами серии израильских ударов по Ливану за последние часы стал 31 человек, еще 40 получили ранения, говорится в заявлении министерства здравоохранения республики.
"Израильский противник совершил в ходе ударов за последние часы серию массовых убийств, в результате которых погибли 31 человек и 40 получили ранения", - говорится в заявлении.
По данным ведомства, среди погибших есть дети и женщины.