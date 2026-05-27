В Туве нашли тело женщины, выпавшей из лодки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спасатели нашли тело 47-летней женщины, 23 мая выпавшей из лодки, поиски второго без вести пропавшего 52-летнего мужчины продолжаются.
- Сотрудники МЧС России обследовали территорию протяженностью 79 километров от места происшествия вниз по течению реки Большой Енисей, выполнено четыре водолазных погружения.
КРАСНОЯРСК, 27 мая – РИА Новости. Спасатели нашли тело женщины, 23 мая выпавшей из резиновой лодки на реке Большой Енисей в Туве, сообщает республиканский главк МЧС.
Инцидент произошел в минувшую пятницу в Тоджинском районе Тувы. По пути следования от села Ий на чабанскую стоянку перевернулась надувная резиновая лодка, в которой находились три человека, все они были без спасательных жилетов. Из них одна женщина 46 лет самостоятельно выплыла на берег, два человека - мужчина и женщина пропали.
"Тело 47-летней женщины, которая пропала в результате опрокидывания надувной резиновой лодки в реке Большой Енисей, найдено. Поиски второго без вести пропавшего 52-летнего мужчины продолжаются", - говорится в сообщении.
Поисковые работы находятся на контроле начальника республиканского главка МЧС генерал-майора внутренней службы Алексея Артёмова.
В Волгоградской области нашли тела троих пропавших рыбаков
25 апреля, 07:45