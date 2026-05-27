В Туве нашли тело женщины, выпавшей из лодки

КРАСНОЯРСК, 27 мая – РИА Новости. Спасатели нашли тело женщины, 23 мая выпавшей из резиновой лодки на реке Большой Енисей в Туве, сообщает республиканский главк МЧС.

"Тело 47-летней женщины, которая пропала в результате опрокидывания надувной резиновой лодки в реке Большой Енисей, найдено. Поиски второго без вести пропавшего 52-летнего мужчины продолжаются", - говорится в сообщении.