Рейтинг@Mail.ru
В Туве нашли тело женщины, выпавшей из лодки - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:24 27.05.2026
В Туве нашли тело женщины, выпавшей из лодки

В Туве нашли тело женщины, выпавшей из лодки на реке Большой Енисей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спасатели нашли тело 47-летней женщины, 23 мая выпавшей из лодки, поиски второго без вести пропавшего 52-летнего мужчины продолжаются.
  • Сотрудники МЧС России обследовали территорию протяженностью 79 километров от места происшествия вниз по течению реки Большой Енисей, выполнено четыре водолазных погружения.
КРАСНОЯРСК, 27 мая – РИА Новости. Спасатели нашли тело женщины, 23 мая выпавшей из резиновой лодки на реке Большой Енисей в Туве, сообщает республиканский главк МЧС.
Инцидент произошел в минувшую пятницу в Тоджинском районе Тувы. По пути следования от села Ий на чабанскую стоянку перевернулась надувная резиновая лодка, в которой находились три человека, все они были без спасательных жилетов. Из них одна женщина 46 лет самостоятельно выплыла на берег, два человека - мужчина и женщина пропали.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Пропавшую в Амурской области мать с пятью детьми нашли
Вчера, 02:46
"Тело 47-летней женщины, которая пропала в результате опрокидывания надувной резиновой лодки в реке Большой Енисей, найдено. Поиски второго без вести пропавшего 52-летнего мужчины продолжаются", - говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС России обследовали территорию протяженностью 79 километров от места происшествия вниз по течению реки Большой Енисей, также осмотрены 19 островов и 10 заломов. Выполнено четыре водолазных погружения.
Поисковые работы находятся на контроле начальника республиканского главка МЧС генерал-майора внутренней службы Алексея Артёмова.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
В Волгоградской области нашли тела троих пропавших рыбаков
25 апреля, 07:45
 
ПроисшествияТоджинский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала