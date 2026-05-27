Полиция и ТЦК приезжали в Родинское в часы снятия комендантского режима

ДОНЕЦК, 27 мая — РИА Новости. Сотрудники украинской полиции и представители территориального центра комплектования (ТЦК, военкоматы на Украине) приезжали в Родинское в ДНР в период, когда в городе временно снимался комендантский час, рассказал РИА Новости беженец из этого города Олег Дзюба.

По словам мужчины, ограничения на передвижение действовали почти круглосуточно, а свободно передвигаться по городу жители могли лишь несколько часов в сутки.

"Комендантский час у нас был почти целый день. Его снимали с 11 дня до 3 дня. В это время мы могли передвигаться свободно. В остальное время был комендантский час. Вот в это время они приезжали — кого поймают, кого не поймают", — рассказал собеседник агентства.

По словам Дзюбы, сотрудники полиции и представители военкоматов приезжали в город периодически и постоянно там не находились.