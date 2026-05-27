Рейтинг@Mail.ru
Полиция и ТЦК приезжали в Родинское в часы снятия комендантского режима - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:32 27.05.2026
Полиция и ТЦК приезжали в Родинское в часы снятия комендантского режима

РИА Новости: ТЦК приезжали в Родинское в период снятия комендантского часа

© Фото : Национальная полиция УкраиныАвтомобиль полиции Украины
Автомобиль полиции Украины - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© Фото : Национальная полиция Украины
Автомобиль полиции Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники украинской полиции и представители военкоматов приезжали в Родинское в ДНР в период, когда временно снимался комендантский час.
  • Комендантский час в городе действовал почти круглосуточно, свободно передвигаться можно было лишь несколько часов в сутки.
ДОНЕЦК, 27 мая — РИА Новости. Сотрудники украинской полиции и представители территориального центра комплектования (ТЦК, военкоматы на Украине) приезжали в Родинское в ДНР в период, когда в городе временно снимался комендантский час, рассказал РИА Новости беженец из этого города Олег Дзюба.
По словам мужчины, ограничения на передвижение действовали почти круглосуточно, а свободно передвигаться по городу жители могли лишь несколько часов в сутки.
"Комендантский час у нас был почти целый день. Его снимали с 11 дня до 3 дня. В это время мы могли передвигаться свободно. В остальное время был комендантский час. Вот в это время они приезжали — кого поймают, кого не поймают", — рассказал собеседник агентства.
По словам Дзюбы, сотрудники полиции и представители военкоматов приезжали в город периодически и постоянно там не находились.
Командующий группировкой войск "Центр" Валерий Солодчук 27 декабря 2025 года сообщил, что силами 9-й мотострелковой бригады освобожден город Родинское.
Инвалид второй группы о повестке от ТЦК - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
ТЦК в Родинском в ДНР пытались мобилизовать инвалида второй группы
23 мая, 07:20
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала