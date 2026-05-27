- Трамп назвал обвинения в российском вмешательстве в выборы 2016 года "одним из величайших и опаснейших обманов" в истории страны.
- Он заявил, что директор нацразведки Тулси Габбард вскрыла "горы улик", доказывающих сфабрикованность обвинений.
ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал обвинения в российском вмешательстве в американские выборы 2016 года "одним из величайших и опаснейших обманов" в истории страны, подчеркнув, что директор нацразведки Тулси Габбард удалось вскрыть "горы улик", доказывающих сфабрикованность этого заговора.
"Она (Габбард - ред.) вскрыла горы улик, связанных с мистификацией "Россия, Россия, Россия" - вероятно, одним из величайших обманов в истории нашей страны… Эта мистификация "Россия, Россия, Россия" - величайший обман и к тому же очень опасный", - сказал Трамп в ходе заседания американского правительства.
Габбард 20 июля заявила, что власти США располагают доказательствами, которые позволяют предъявить обвинения участникам сговора из администрации Барака Обамы в связи с выборами 2016 года, когда победил Дональд Трамп. Габбард добавила, что США вскоре представят больше данных о сговоре по раздуванию темы о якобы вмешательстве России в выборы в 2016 году. Ранее Трамп обвинил Обаму в мошенничестве на президентских выборах 2016 года.
