Трамп назвал фейк о "влиянии" России на выборы в США крупнейшим в истории

ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал обвинения в российском вмешательстве в американские выборы 2016 года "одним из величайших и опаснейших обманов" в истории страны, подчеркнув, что директор нацразведки Тулси Габбард удалось вскрыть "горы улик", доказывающих сфабрикованность этого заговора.