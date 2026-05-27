Рейтинг@Mail.ru
Трамп выступил против передачи Ираном обогащенного урана России или Китаю - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:28 27.05.2026 (обновлено: 20:31 27.05.2026)
Трамп выступил против передачи Ираном обогащенного урана России или Китаю

Трамп заявил, что его не устроит передача Ираном обогащенного урана РФ или КНР

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональда Трампа не устроит сценарий, при котором Иран передаст свой обогащенный уран России или Китаю.
  • Трамп заявил, что весь оставшийся обогащенный уран Ирана должен быть передан американской стороне для последующего уничтожения либо ликвидирован на месте или в другом регионе при координации с Тегераном и под международным надзором.
ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его не устроит сценарий, при котором Иран передаст свой обогащенный уран России или Китаю.
"Нет, меня бы это не устроило", - сказал Трамп во время заседания американского правительства в ответ на вопрос о том, устроит ли его передача Ираном своего обогащенного урана России или Китаю.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
"Так и должно быть". Вэнс неожиданно высказался о войне с Ираном
Вчера, 17:04
Ранее на этой неделе Трамп заявил, что весь оставшийся обогащенный уран Ирана должен быть незамедлительно передан американской стороне для последующего уничтожения либо ликвидирован на месте или в другом подходящем регионе при координации с Тегераном и под международным надзором.
При этом Трамп ранее также утверждал, что сделка с Ираном в значительной степени согласована, окончательные аспекты и детали обсуждаются и будут скоро объявлены.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Лавров и Рубио обсудили ситуацию вокруг Ирана
26 мая, 15:31
 
В миреИранСШАРоссияДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала