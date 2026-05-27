Трамп выступил против передачи Ираном обогащенного урана России или Китаю

ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его не устроит сценарий, при котором Иран передаст свой обогащенный уран России или Китаю.

При этом Трамп ранее также утверждал, что сделка с Ираном в значительной степени согласована, окончательные аспекты и детали обсуждаются и будут скоро объявлены.