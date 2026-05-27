Трамп выступил против передачи Ираном обогащенного урана России или Китаю

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональда Трампа не устроит сценарий, при котором Иран передаст свой обогащенный уран России или Китаю.
- Трамп заявил, что весь оставшийся обогащенный уран Ирана должен быть передан американской стороне для последующего уничтожения либо ликвидирован на месте или в другом регионе при координации с Тегераном и под международным надзором.
ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его не устроит сценарий, при котором Иран передаст свой обогащенный уран России или Китаю.
Ранее на этой неделе Трамп заявил, что весь оставшийся обогащенный уран Ирана должен быть незамедлительно передан американской стороне для последующего уничтожения либо ликвидирован на месте или в другом подходящем регионе при координации с Тегераном и под международным надзором.
При этом Трамп ранее также утверждал, что сделка с Ираном в значительной степени согласована, окончательные аспекты и детали обсуждаются и будут скоро объявлены.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Лавров и Рубио обсудили ситуацию вокруг Ирана
26 мая, 15:31