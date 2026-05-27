Трамп раскритиковал Байдена из-за иска против минюста США

ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение своего предшественника Джо Байдена подать в суд на минюст США, назвав демократа "нечестным политиком".

Ранее экс-президент обратился в суд с требованием наложить бессрочный запрет на передачу республиканцам в конгрессе аудиозаписей личных бесед с автором его мемуаров, сделанных в 2016-2017 годах.

"Нечестный политик", – написал Трамп в соцсети Truth Social, добавив к посту ссылку на новость о решении Байдена

Минюст получил эти материалы в 2023 году в рамках расследования нарушений при обращении Байдена с секретными документами, результатом которого стал вывод об отсутствии оснований для привлечения его к уголовной ответственности, говорится в иске Байдена.