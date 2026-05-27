Рейтинг@Mail.ru
Российские конструкторы создают лучшие танки в мире, заявил глава УВЗ - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:08 27.05.2026
Российские конструкторы создают лучшие танки в мире, заявил глава УВЗ

Потапов: российские конструкторы создают лучшие танки в мире

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТанки Т-14 "Армата" и Т-90МС "Прорыв"
Танки Т-14 Армата и Т-90МС Прорыв - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Танки Т-14 "Армата" и Т-90МС "Прорыв". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гендиректор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов сообщил, что российские конструкторы-танкостроители опережают западных конкурентов.
  • По словам Потапова, конструкторы концерна не останавливаются в разработке новых машин и платформ, постоянно совершенствуя танки.
  • УВЗ ведет разработку новых платформ, при этом база танка Т-90 сохраняет огромный модернизационный потенциал.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские конструкторы-танкостроители опережают западных конкурентов, но не останавливаются в разработке новых машин и платформ, сообщил РИА Новости гендиректор концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов.
"Российская конструкторская мысль идет с опережением в сравнении с западными странами", - сказал Потапов накануне на церемонии открытия монумента Юрию Максареву в Москве.
Танк Т-72Б3 (слева) и БТР-82А - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Глава "Уралвагонзавода" рассказал о танках Т-72, Т-80 и Т-90
9 мая, 06:15
В то же время, по словам гендиректора УВЗ, у конструкторов концерна нет права замедлять работу. В качестве примера он привел Южную Корею, которая еще недавно не имела таких уверенных позиций на рынке вооружений, как сейчас.
"Можно констатировать, что сегодня мы создаем лучшие танки в мире и делаем их достаточное количество, однако не стоим на месте и постоянно усовершенствуем машины, так как танк будущего на поле боя всегда будет играть решающую роль как самое мощное, защищенное и мобильное средство поражения", - добавил Потапов.
Он также рассказал, что УВЗ ведет разработку новых платформ, но и база танка Т-90, на которой созданы Универсальная бронированная инженерная машина (УБИМ) и Боевая машина поддержки танков (БМПТ), сохраняет огромный модернизационный потенциал.
Памятник Максареву, который на посту гендиректора Уралвагонзавода в 1940-х годах внедрил первый в мире танковый конвейер, открыли в Москве 26 мая. В 1961-1978 годах Максарев возглавлял Госкомитет СССР по делам изобретений и открытий, являющийся предшественником Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).
Танк Т-90М Прорыв - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
"Уралвагонзавод" отправил в войска партии сразу трех типов танков
9 мая, 06:16
 
ТехнологииЮжная КореяМоскваСССРАлександр ПотаповУралвагонзаводФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Т-90
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала