Россия готова создавать с Индией танк будущего - РИА Новости, 27.05.2026
Новое оружие России
 
14:12 27.05.2026
Россия готова создавать с Индией танк будущего

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Танк Т-90М "Прорыв"
Танк Т-90М "Прорыв". Архивное фото
  • Россия готова сотрудничать с Индией при создании танка будущего.
  • По словам генерального директора АО «Концерн „Уралвагонзавод“» Александра Потапова, общее решение в этом направлении может быть найдено.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия готова сотрудничать с Индией и находить общее решение при создании танка будущего, заявил РИА Новости генеральный директор АО "Концерн "Уралвагонзавод" Александр Потапов.
"Жизнь не останавливается, поэтому мы говорим о новых платформах, мы говорим о танке будущего, и мы совершенно понимаем, что такой вопрос возникает и у министерства обороны Индии. Мы готовы в этом направлении сотрудничать. Я думаю, что мы найдем общее решение, которое можно было бы сделать", - сказал РИА Новости Потапов после торжественной церемонии открытия монумента выдающемуся государственному деятелю Юрию Максарев
Памятник ранее открыли у здания Роспатента на Бережковской набережной в Москве. Максарев является одним из творцов Великой Победы и основоположником отечественной системы интеллектуальной собственности.
Российские конструкторы создают лучшие танки в мире, заявил глава УВЗ
Новое оружие РоссииИндияРоссияМоскваАлександр ПотаповФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
