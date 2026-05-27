Россия готова создавать с Индией танк будущего

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия готова сотрудничать с Индией и находить общее решение при создании танка будущего, заявил РИА Новости генеральный директор АО "Концерн "Уралвагонзавод" Александр Потапов.
"Жизнь не останавливается, поэтому мы говорим о новых платформах, мы говорим о танке будущего, и мы совершенно понимаем, что такой вопрос возникает и у министерства обороны Индии. Мы готовы в этом направлении сотрудничать. Я думаю, что мы найдем общее решение, которое можно было бы сделать", - сказал РИА Новости Потапов после торжественной церемонии открытия монумента выдающемуся государственному деятелю Юрию Максарев
Памятник ранее открыли у здания Роспатента на Бережковской набережной в Москве. Максарев является одним из творцов Великой Победы и основоположником отечественной системы интеллектуальной собственности.