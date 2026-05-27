Рейтинг@Mail.ru
Котельная в Таганроге получила серьезные повреждения после атаки на город - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:37 27.05.2026
Котельная в Таганроге получила серьезные повреждения после атаки на город

Камбулова: котельная в Таганроге получила серьезные повреждения после атаки ВСУ

© Фото : соцсетиПоследствия атаки ВСУ на Таганрог
Последствия атаки ВСУ на Таганрог - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© Фото : соцсети
Последствия атаки ВСУ на Таганрог
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Котельная МУП «Городское хозяйство» в Таганроге получила серьезные повреждения после атаки и временно приостановила работу.
  • В нескольких жилых домах прекращена подача горячего водоснабжения.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая - РИА Новости. Котельная в Таганроге Ростовской области получила серьезные повреждения после атаки на город, ее работа остановлена, сообщила глава города Светлана Камбулова.
Ранее губернатор области Юрий Слюсарь сообщил, что ракета уничтожена в Таганроге в ходе отражения воздушной атаки. Пострадали две женщины. Введен локальный режим ЧС.
"Серьезные повреждения получила котельная МУП "Городское хозяйство" на улице Циолковского, 40. В настоящее время работа котельной временно приостановлена", - написала Камбулова в Telegram.
В связи с этим в нескольких жилых домах прекращена подача горячего водоснабжения. Службы занимаются вопросами восстановления работы оборудования.
Работа скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
В Таганроге после ракетной атаки пострадали два человека
Вчера, 06:57
 
ПроисшествияТаганрогРостовская областьСветлана Камбулова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала