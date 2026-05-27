Одна из двух пострадавших в Таганроге женщин находится в тяжелом состоянии

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Одна из двух пострадавших в Таганроге Ростовской области женщин находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Ранее он сообщал, что ракета уничтожена в Таганроге в ходе отражения воздушной атаки, глава города Светлана Камбулова сообщала о двух пострадавших.
"По уточненным данным, последствия ракетной атаки по Таганрогу принесли большое несчастье - пострадали две женщины. Медики оказывают помощь. Пострадавшие доставлены в больницу. Одна - в тяжелом состоянии", - написал Слюсарь в Telegram-канале.