02:13 27.05.2026
SpaceX создаст для космических сил США спутниковую сеть связи за $2,29 миллиарда

Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
  • Космические силы США заключили с компанией SpaceX контракт на сумму в 2,29 миллиарда долларов.
  • Контракт предусматривает ускоренную разработку и создание высокоскоростной спутниковой сети связи SDN Backbone на низкой околоземной орбите.
  • Прототип новой системы должен быть готов к эксплуатации к концу 2027 года.
ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Космические силы США объявили о заключении с компанией американского миллиардера Илона Маска SpaceX контракта на сумму в 2,29 миллиарда долларов на ускоренную разработку и создание высокоскоростной спутниковой сети связи SDN Backbone на низкой околоземной орбите.
"Для продвижения этой критически важной технологии (спутниковой сети связи SDN Backbone - ред.) космические силы на конкурсной основе заключили с компанией SpaceX соглашение о поставке с твердой фиксированной ценой на сумму в 2,29 миллиарда долларов для создания сети SDN Backbone", - говорится в пресс-релизе военно-космического ведомства.
Как отмечается в релизе, сеть SDN Backbone станет ядром военной коммуникационной архитектуры, которое свяжет датчики и огневые средства непрерывной, глобальной и защищенной связью.
Сеть SDN Backbone представляет собой созвездие низкоорбитальных спутников (pLEO) с оптическими межспутниковыми связями, которая обеспечит вооруженные силы США устойчивой тактической и широкополосной связью с высокой пропускной способностью и минимальной задержкой сигнала по всему миру, следует из пресс-релиза.
Согласно условиям соглашения, компания SpaceX должна представить полностью готовый к эксплуатации прототип новой системы к концу 2027 года, уточняется в релизе.
