SpaceX создаст для космических сил США спутниковую сеть связи

ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Космические силы США объявили о заключении с компанией американского миллиардера Илона Маска SpaceX контракта на сумму в 2,29 миллиарда долларов на ускоренную разработку и создание высокоскоростной спутниковой сети связи SDN Backbone на низкой околоземной орбите.

"Для продвижения этой критически важной технологии (спутниковой сети связи SDN Backbone - ред.) космические силы на конкурсной основе заключили с компанией SpaceX соглашение о поставке с твердой фиксированной ценой на сумму в 2,29 миллиарда долларов для создания сети SDN Backbone", - говорится в пресс-релизе военно-космического ведомства.

Как отмечается в релизе, сеть SDN Backbone станет ядром военной коммуникационной архитектуры, которое свяжет датчики и огневые средства непрерывной, глобальной и защищенной связью.

Сеть SDN Backbone представляет собой созвездие низкоорбитальных спутников (pLEO) с оптическими межспутниковыми связями, которая обеспечит вооруженные силы США устойчивой тактической и широкополосной связью с высокой пропускной способностью и минимальной задержкой сигнала по всему миру, следует из пресс-релиза.