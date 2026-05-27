Суд арестовал Семизорова, которого СМИ называют замглавы "Уралвагонзавода"

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду арестовал по делу о растрате Дмитрия Семизорова, которого в СМИ называют замгендиректора АО "НПК " Уралвагонзавод", свидетельствует данные судебной картотеки.

Официальным подтверждением его задержания РИА Новости пока не располагает, получить оперативные комментарии сотрудников правоохранительных органов и суда также пока не удалось.