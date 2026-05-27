Суд арестовал Семизорова, которого СМИ называют замглавы "Уралвагонзавода"

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду арестовал по делу о растрате Дмитрия Семизорова, которого в СМИ называют замгендиректора АО "НПК " Уралвагонзавод", свидетельствует данные судебной картотеки.
Как говорится в базе судебных дел, ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Семизорова Д. Ю. было удовлетворено судом 27 мая. Ему вменяется растрата или присвоение чужого имущества в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ), что превышает один миллион рублей.
Санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.
По данным источников РБК, речь идет о заместителе генерального директора АО "НПК "Уралвагонзавод" .
Обвинение связано с нарушениями при исполнении госконтракта на поставку климатического оборудования для оборонной промышленности, который в 2016 году реализовывал ЦНИИточмаш.
Официальным подтверждением его задержания РИА Новости пока не располагает, получить оперативные комментарии сотрудников правоохранительных органов и суда также пока не удалось.