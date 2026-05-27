Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал Семизорова, которого СМИ называют замглавы "Уралвагонзавода" - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:47 27.05.2026
Суд арестовал Семизорова, которого СМИ называют замглавы "Уралвагонзавода"

Суд арестовал Семизорова, которого СМИ называют замгендиректора Уралвагонзавода

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Басманный суд Москвы арестовал Дмитрия Семизорова по делу о растрате.
  • Дмитрию Семизорову вменяется растрата или присвоение чужого имущества в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ).
  • Обвинение связано с нарушениями при исполнении госконтракта на поставку климатического оборудования для оборонной промышленности.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду арестовал по делу о растрате Дмитрия Семизорова, которого в СМИ называют замгендиректора АО "НПК " Уралвагонзавод", свидетельствует данные судебной картотеки.
Как говорится в базе судебных дел, ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Семизорова Д. Ю. было удовлетворено судом 27 мая. Ему вменяется растрата или присвоение чужого имущества в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ), что превышает один миллион рублей.
Суд - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Экс-главу ООО "Вектор" будут судить за хищение на гособоронзаказе
17 октября 2025, 11:36
Санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.
По данным источников РБК, речь идет о заместителе генерального директора АО "НПК "Уралвагонзавод" .
Обвинение связано с нарушениями при исполнении госконтракта на поставку климатического оборудования для оборонной промышленности, который в 2016 году реализовывал ЦНИИточмаш.
Официальным подтверждением его задержания РИА Новости пока не располагает, получить оперативные комментарии сотрудников правоохранительных органов и суда также пока не удалось.
Суд - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Гособвинение запросило для экс-депутата Гайсина 14 лет колонии
7 апреля, 14:14
 
ПроисшествияМоскваРоссияДмитрий СемизоровРБК (медиагруппа)ЦНИИТОЧМАШУралвагонзавод
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала