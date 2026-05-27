Решение об изъятии активов экс-замглавы Минтранса обжаловали - РИА Новости, 27.05.2026
17:24 27.05.2026
Решение об изъятии активов экс-замглавы Минтранса обжаловали

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Никулинский суд Москвы зарегистрировал апелляционные жалобы ответчиков на решение об изъятии активов на 6 миллиардов рублей у бывшего замглавы Минтранса РФ Алексея Семенова и связанных с ним лиц.
  • Суд обратил в доход государства имущество Семенова, его родственников и других ответчиков по иску Генпрокуратуры.
  • В собственность государства перешли доли в уставных капиталах и ценные бумаги, 15 иномарок премиум-класса, более 25 жилых и 42 нежилых зданий и помещений, ювелирные украшения, моторная яхта и мотоцикл.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Никулинский суд Москвы зарегистрировал апелляционные жалобы ответчиков на решение об изъятии активов на 6 миллиардов рублей у бывшего замглавы Минтранса РФ Алексея Семенова, его партнеров и родственников, следует из данных суда в распоряжении РИА Новости.
В конце апреля суд по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства имущество Семенова, его родственников, бывших руководителей ФГУП "ЗащитаИнфоТранс" Вячеслава Смирнова Юрия Спасского и Виктора Парахина, совладельца IT-компании "Инфорион" Александра Селеменева, а также ряда других лиц, связанных с бывшим чиновником. Стоимость изъятого имущества превышает 6 миллиардов рублей.
"Зарегистрирована апелляционная жалоба Селеменева", - отмечается в данных суда.
Аналогичная информация указана в отношении других ответчиков, однако бывший замминистра транспорта пока не обжаловал решение.
В собственность государства перешли доли в уставных капиталах и ценные бумаги коммерческих организаций, 15 иномарок премиум-класса, более 25 жилых и 42 нежилых зданий и помещений, ювелирные украшения. Суд также изъял моторную яхту брата Семенова и мотоцикл Harley-Davidson Парахина.
Кроме того, с ответчиков солидарно взысканы 258,5 миллиона рублей, составляющие эквивалент стоимости проданных объектов недвижимости, а также госпошлина в 900 тысяч рублей.
Как сообщала Генпрокуратура, Семенов вместе со Смирновым, Спасским и Парахиным организовали коррупционную схему освоения бюджетных средств. Для этого они привлекли IT-компанию "Инфорион Технологии", впоследствии переименованную в ООО "Инфорион". С 2009 года ФГУП "ЗащитаИнфоТранс" заключило с ООО "Инфорион" более 20 контрактов на сумму свыше 340 миллионов рублей на обслуживание.
Семенова арестовали в конце 2024 года по делу о хищении более 200 миллионов рублей, события касаются 2012 года, когда он занимал должность директора департамента программ развития при Минтрансе. Также под стражу заключен Смирнов.
