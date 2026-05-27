Решение об изъятии активов экс-замглавы Минтранса обжаловали

Краткий пересказ от РИА ИИ Никулинский суд Москвы зарегистрировал апелляционные жалобы ответчиков на решение об изъятии активов на 6 миллиардов рублей у бывшего замглавы Минтранса РФ Алексея Семенова и связанных с ним лиц.

Суд обратил в доход государства имущество Семенова, его родственников и других ответчиков по иску Генпрокуратуры.

В собственность государства перешли доли в уставных капиталах и ценные бумаги, 15 иномарок премиум-класса, более 25 жилых и 42 нежилых зданий и помещений, ювелирные украшения, моторная яхта и мотоцикл.

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Никулинский суд Москвы зарегистрировал апелляционные жалобы ответчиков на решение об изъятии активов на 6 миллиардов рублей у бывшего замглавы Минтранса РФ Алексея Семенова, его партнеров и родственников, следует из данных суда в распоряжении РИА Новости.

В конце апреля суд по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства имущество Семенова, его родственников, бывших руководителей ФГУП "ЗащитаИнфоТранс" Вячеслава Смирнова Юрия Спасского и Виктора Парахина, совладельца IT-компании "Инфорион" Александра Селеменева, а также ряда других лиц, связанных с бывшим чиновником. Стоимость изъятого имущества превышает 6 миллиардов рублей.

« "Зарегистрирована апелляционная жалоба Селеменева", - отмечается в данных суда.

Аналогичная информация указана в отношении других ответчиков, однако бывший замминистра транспорта пока не обжаловал решение.

В собственность государства перешли доли в уставных капиталах и ценные бумаги коммерческих организаций, 15 иномарок премиум-класса, более 25 жилых и 42 нежилых зданий и помещений, ювелирные украшения. Суд также изъял моторную яхту брата Семенова и мотоцикл Harley-Davidson Парахина.

Кроме того, с ответчиков солидарно взысканы 258,5 миллиона рублей, составляющие эквивалент стоимости проданных объектов недвижимости, а также госпошлина в 900 тысяч рублей.

Как сообщала Генпрокуратура, Семенов вместе со Смирновым, Спасским и Парахиным организовали коррупционную схему освоения бюджетных средств. Для этого они привлекли IT-компанию "Инфорион Технологии", впоследствии переименованную в ООО "Инфорион". С 2009 года ФГУП "ЗащитаИнфоТранс" заключило с ООО "Инфорион" более 20 контрактов на сумму свыше 340 миллионов рублей на обслуживание.