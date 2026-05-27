СМИ: Нетаньяху не явился в суд из-за занятости

Краткий пересказ от РИА ИИ Иерусалимский суд принял решение отменить заседание по уголовным делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Слушания 26 и 27 мая должны были пройти в сокращенном формате из соображений безопасности.

Судьи удовлетворили просьбу Нетаньяху перенести начало слушания, а после передачи дополнительной информации адвокатами премьера суд согласился отменить и оставшуюся часть заседания.

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мая – РИА Новости. Иерусалимский суд принял решение отменить сегодняшнее заседание по уголовным делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который был занят вопросами международной повести, сообщило в среду израильское издание Иерусалимский суд принял решение отменить сегодняшнее заседание по уголовным делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который был занят вопросами международной повести, сообщило в среду израильское издание The Times of Israel

Ранее новостной портал Ynet сообщал, что слушания 26 и 27 мая пройдут в сокращенном формате из соображений безопасности. Ожидалось, что заседание, назначенное на среду пройдет в сокращенном формате с 09.00 до 11.00 (совпадает с мск – ред.).

"Окружной суд Иерусалима согласился отменить запланированное на сегодня слушание, в ходе которого премьер-министр Биньямин Нетаньяху должен был дать показания по делу о коррупции", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что судьи удовлетворили просьбу израильского премьера перенести начало слушания из-за вопросов безопасности и дипломатии, которыми Нетаньяху занимался "до поздней ночи". Однако после того, как адвокаты премьера передали дополнительную информацию, суд согласился отменить и оставшуюся часть сегодняшнего заседания.

В декабре 2024 года в окружном суде Тель-Авива начались слушания по давним делам против израильского премьера. В отношении Нетаньяху расследуется несколько уголовных дел.

Самые серьезные обвинения в получении взятки выдвинуты по так называемому "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla.

Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам "2000" и "1000". "Дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков - эксклюзивных сигар и шампанского - от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов.

Следователи полагают, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.

В "деле 2000" речь идет о попытках премьера договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности главы правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента - бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом".