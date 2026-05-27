11:59 27.05.2026
Telegram оштрафовали на семь миллионов рублей из-за экстремистского контента

  • Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на семь миллионов рублей.
  • Мессенджер не удалил в установленный срок публикацию, содержащую призывы к экстремистской деятельности.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Таганский суд столицы оштрафовал мессенджер Telegram на 7 миллионов рублей за неудаление экстремистского контента, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Telegram привлекли к административной ответственности за нарушение части 4 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в интернете).
"Назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 7 миллионов рублей", - огласила решение судья.
Суд установил, что мессенджер не удалил в установленный срок публикацию, содержащую призывы к экстремистской деятельности.
