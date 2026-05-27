Telegram оштрафовали на семь миллионов рублей

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Таганский суд столицы оштрафовал мессенджер Telegram на 7 миллионов рублей за неудаление экстремистского контента, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 7 миллионов рублей", - огласила решение судья.
Суд установил, что мессенджер не удалил в установленный срок публикацию, содержащую призывы к экстремистской деятельности.