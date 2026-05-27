Суд в Москве вынес приговор девушке, сделавшей кальян на куличе
11:46 27.05.2026 (обновлено: 15:26 27.05.2026)
Суд в Москве вынес приговор девушке, сделавшей кальян на куличе

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москвичка получила три года и 25 дней лишения свободы за кальян на куличе.
  • Наказание назначили по совокупности с предыдущим приговором за хранение мефедрона.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Москвичку, сделавшую кальян на куличе, приговорили к трем годам заключения, передает корреспондент РИА Новости из зала мирового суда столичного района Лефортово.
"Окончательно назначить три года и 25 дней лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", — огласил решение судья.
Девушку признали виновной в оскорблении чувств верующих. Ее взяли под стражу в зале суда. Дело слушалось в особом порядке, то есть без исследования доказательств, поскольку подсудимая признала вину и заключила досудебное соглашение.
Наказание назначили по совокупности с приговором, который ей вынесли год назад, — три года условно за хранение более пяти граммов мефедрона.
Прокурор требовал для обвиняемой полгода лишения свободы по статье за оскорбление чувств верующих и реальное наказание за нарушение испытательного срока по предыдущему приговору.
В суде адвокат обратил внимание, что девушка занимается благотворительностью и помогает родственникам. Сама она в последнем слове назвала себя верующей и утверждала, что регулярно посещает церковь и уважает все, что с ней связано, а ее родители и брат — участники СВО.
В апреле Ксения Белоусова устроила в баре на Сретенке перформанс — сделала из кулича чашу для кальяна, сняла это на видео и выложила в соцсети. Когда видео набрало большое количество репостов в Telegram, девушка удалила его и извинилась перед подписчиками.
