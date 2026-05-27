Суд в Москве вынес приговор девушке, сделавшей кальян на куличе

Москвичка получила три года и 25 дней лишения свободы за кальян на куличе.

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Москвичку, сделавшую кальян на куличе, приговорили к трем годам заключения, передает корреспондент РИА Новости из зала мирового суда столичного района Лефортово.

"Окончательно назначить три года и 25 дней лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", — огласил решение судья.

Девушку признали виновной в оскорблении чувств верующих. Ее взяли под стражу в зале суда. Дело слушалось в особом порядке, то есть без исследования доказательств, поскольку подсудимая признала вину и заключила досудебное соглашение.

Наказание назначили по совокупности с приговором, который ей вынесли год назад, — три года условно за хранение более пяти граммов мефедрона.

Прокурор требовал для обвиняемой полгода лишения свободы по статье за оскорбление чувств верующих и реальное наказание за нарушение испытательного срока по предыдущему приговору.

В суде адвокат обратил внимание, что девушка занимается благотворительностью и помогает родственникам. Сама она в последнем слове назвала себя верующей и утверждала, что регулярно посещает церковь и уважает все, что с ней связано, а ее родители и брат — участники СВО.