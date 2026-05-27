Суд приступил к рассмотрению иска к бывшим бенефициарам "Корпорации СТС"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению иска об изъятии имущества у бывших бенефициаров коммунального холдинга "Корпорация СТС", бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В среду проходит первое по гражданскому делу заседание.
Объединенная пресс-служба судов региона 22 мая сообщала, что Ленинский райсуд рассмотрит третий за год иск к Бикову и Боброву. В ответчиках значатся около 18 человек, среди них и родственники бизнесменов, экс-гендиректор АО "Облкоммунэнерго" Дмитрий Буданов, председатель правления "Корпорации СТС" Татьяна Черных, которая, как и Бобров, находится под арестом по делу о мошенничестве.
В пресс-службе судов уточнялось, что истец, представитель Генпрокуратуры РФ, просит изъять в доход государства имущество, полученное неправомерным путем: земельные участки, автомобили, недвижимость, денежные средства на банковских счетах.
Суд наложил арест на спорное имущество в рамках обеспечительных мер по иску.
Первый иск Генпрокуратуры был удовлетворен 10 октября 2025 года Ленинским районным судом Екатеринбурга. По данным надзорного ведомства, Бобров и Биков, "пользуясь покровительством чиновников", ответственных за сферу ЖКХ, незаконно завладели госпредприятием "Облкоммунэнерго", сформировав за счет него производственный комплекс "Корпорации СТС" и монополизировав предоставление коммунальных услуг на территории Уральского федерального округа, а затем вывели доходы холдинга в размере 12 миллиардов рублей за рубеж.
Ленинский районный суд Екатеринбурга 25 ноября 2025 года удовлетворил второй иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства коммунальных активов, среди физлиц-ответчиков по этому делу значились те же Бобров и Биков, Черных, Буданов и находящийся под домашним арестом бывший замгубернатора региона Олег Чемезов.
