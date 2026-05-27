Рейтинг@Mail.ru
Суд приступил к рассмотрению иска к бывшим бенефициарам "Корпорации СТС" - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:01 27.05.2026
Суд приступил к рассмотрению иска к бывшим бенефициарам "Корпорации СТС"

Суд в Екатеринбурге рассматривает иск к бывшим бенефициарам "Корпорации СТС"

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ленинский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению иска об изъятии имущества у бывших бенефициаров коммунального холдинга "Корпорация СТС" Алексея Боброва и Артема Бикова.
  • Истец, представитель Генпрокуратуры, просит изъять в доход государства имущество, полученное неправомерным путем: земельные участки, автомобили, недвижимость, денежные средства на банковских счетах.
  • Суд наложил арест на спорное имущество в рамках обеспечительных мер по иску.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению иска об изъятии имущества у бывших бенефициаров коммунального холдинга "Корпорация СТС", бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В среду проходит первое по гражданскому делу заседание.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Суд оправдал участкового по делу о фигурантах теракта в "Крокусе"
Вчера, 00:19
Объединенная пресс-служба судов региона 22 мая сообщала, что Ленинский райсуд рассмотрит третий за год иск к Бикову и Боброву. В ответчиках значатся около 18 человек, среди них и родственники бизнесменов, экс-гендиректор АО "Облкоммунэнерго" Дмитрий Буданов, председатель правления "Корпорации СТС" Татьяна Черных, которая, как и Бобров, находится под арестом по делу о мошенничестве.
В пресс-службе судов уточнялось, что истец, представитель Генпрокуратуры РФ, просит изъять в доход государства имущество, полученное неправомерным путем: земельные участки, автомобили, недвижимость, денежные средства на банковских счетах.
Суд наложил арест на спорное имущество в рамках обеспечительных мер по иску.
Первый иск Генпрокуратуры был удовлетворен 10 октября 2025 года Ленинским районным судом Екатеринбурга. По данным надзорного ведомства, Бобров и Биков, "пользуясь покровительством чиновников", ответственных за сферу ЖКХ, незаконно завладели госпредприятием "Облкоммунэнерго", сформировав за счет него производственный комплекс "Корпорации СТС" и монополизировав предоставление коммунальных услуг на территории Уральского федерального округа, а затем вывели доходы холдинга в размере 12 миллиардов рублей за рубеж.
Ленинский районный суд Екатеринбурга 25 ноября 2025 года удовлетворил второй иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства коммунальных активов, среди физлиц-ответчиков по этому делу значились те же Бобров и Биков, Черных, Буданов и находящийся под домашним арестом бывший замгубернатора региона Олег Чемезов.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Байден подал в суд на минюст США
Вчера, 06:06
 
ПроисшествияЕкатеринбургРоссияАлексей БобровГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала