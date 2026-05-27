Суд приступил к рассмотрению иска к бывшим бенефициарам "Корпорации СТС"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению иска об изъятии имущества у бывших бенефициаров коммунального холдинга "Корпорация СТС", бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ленинский районный суд Екатеринбурга 25 ноября 2025 года удовлетворил второй иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства коммунальных активов, среди физлиц-ответчиков по этому делу значились те же Бобров и Биков, Черных, Буданов и находящийся под домашним арестом бывший замгубернатора региона Олег Чемезов.