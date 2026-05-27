Суд оправдал участкового по делу о фигурантах теракта в "Крокусе"

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд в Тверской области оправдал старшего участкового уполномоченного полиции Антона Петухова, которого обвиняли в халатности из-за непринятия мер по факту фиктивной регистрации двух будущих фигурантов дела о теракте в «Крокус сити холле».

Суд не нашел взаимосвязи между исполнением полицейским своих должностных обязанностей и причастностью правонарушителей к теракту.

Прокуратура обжаловала оправдательный приговор, но апелляционная инстанция в конце апреля оставила его в силе.

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Суд в Тверской области оправдал участкового, которого обвиняли в халатности из-за непринятия мер по поводу фиктивной регистрации двух будущих фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле", говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Из них следует, что старшего участкового уполномоченного полиции Антона Петухова обвиняли в халатности из-за непроведения в Тверской области профилактических мероприятий в отношении двух будущих фигурантов дела о теракте в " Крокусе ", а также владельца дома в регионе. Последний фиктивно прописал в своем жилище ряд лиц, его признали виновным в 14 эпизодах фиктивной регистрации.

Указанные в материалах сведения совпадают с данными жителя Твери Салохиддина Ашурова, который фиктивно прописал в своем жилище братьев Аминчона и Диловара Исломовых, фигурантов дела о теракте в "Крокусе". Ашурова приговорили к штрафам, однако от большинства из них он был освобожден в связи с истечением сроков давности.

Согласно изложенному в материалах обвинению, в поле зрения участкового находились вышеуказанные нарушители миграционного законодательства, однако он не принял мер к пресечению правонарушений, не проинформировал миграционный пункт о возможной фиктивной регистрации. Он же, как считало следствие, принял заведомо незаконное решение об отказе в возбуждении уголовного дела о фиктивной регистрации в отношении хозяина дома.

Фиктивно зарегистрированные лица из-за бездействия участкового получили возможность участия в совершении террористического акта в концертном зале " Крокус сити холл ", то есть особо тяжкого преступления, подчеркивалось в обвинении.

Изначально, как указано в материалах, суд в Тверской области вернул дело в отношении Петухова прокурору для устранения препятствий его рассмотрения. Позднее оно попало в суд и закончилось оправданием.

Взаимосвязь между исполнением полицейским своих должностных обязанностей и причастностью правонарушителей к теракту не просматривается, заявил суд. Стало быть, в действиях обвиняемого нет состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Халатность", сообщается в материалах.

Прокуратура обжаловала оправдательный приговор, однако апелляционная инстанция в конце апреля оставила его в силе, заключается в материалах.