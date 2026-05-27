Рейтинг@Mail.ru
Суд оправдал участкового по делу о фигурантах теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:19 27.05.2026
Суд оправдал участкового по делу о фигурантах теракта в "Крокусе"

РИА Новости: суд оправдал участкового по делу о фигурантах теракта в "Крокусе"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Тверской области оправдал старшего участкового уполномоченного полиции Антона Петухова, которого обвиняли в халатности из-за непринятия мер по факту фиктивной регистрации двух будущих фигурантов дела о теракте в «Крокус сити холле».
  • Суд не нашел взаимосвязи между исполнением полицейским своих должностных обязанностей и причастностью правонарушителей к теракту.
  • Прокуратура обжаловала оправдательный приговор, но апелляционная инстанция в конце апреля оставила его в силе.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Суд в Тверской области оправдал участкового, которого обвиняли в халатности из-за непринятия мер по поводу фиктивной регистрации двух будущих фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле", говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Из них следует, что старшего участкового уполномоченного полиции Антона Петухова обвиняли в халатности из-за непроведения в Тверской области профилактических мероприятий в отношении двух будущих фигурантов дела о теракте в "Крокусе", а также владельца дома в регионе. Последний фиктивно прописал в своем жилище ряд лиц, его признали виновным в 14 эпизодах фиктивной регистрации.
Обстановка в зале суда перед оглашением приговора обвиняемым в совершении теракта в концертном зале Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Заселившая в хостел исполнителей теракта в "Крокусе" ранее была судима
24 апреля, 07:12
Указанные в материалах сведения совпадают с данными жителя Твери Салохиддина Ашурова, который фиктивно прописал в своем жилище братьев Аминчона и Диловара Исломовых, фигурантов дела о теракте в "Крокусе". Ашурова приговорили к штрафам, однако от большинства из них он был освобожден в связи с истечением сроков давности.
Согласно изложенному в материалах обвинению, в поле зрения участкового находились вышеуказанные нарушители миграционного законодательства, однако он не принял мер к пресечению правонарушений, не проинформировал миграционный пункт о возможной фиктивной регистрации. Он же, как считало следствие, принял заведомо незаконное решение об отказе в возбуждении уголовного дела о фиктивной регистрации в отношении хозяина дома.
Фиктивно зарегистрированные лица из-за бездействия участкового получили возможность участия в совершении террористического акта в концертном зале "Крокус сити холл", то есть особо тяжкого преступления, подчеркивалось в обвинении.
Фигуранты по делу о теракте в концертном зале Крокус Сити Холл в здании суда во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Управляющую хостелом, где жили исполнители теракта в "Крокусе", осудили
24 апреля, 03:09
Изначально, как указано в материалах, суд в Тверской области вернул дело в отношении Петухова прокурору для устранения препятствий его рассмотрения. Позднее оно попало в суд и закончилось оправданием.
Взаимосвязь между исполнением полицейским своих должностных обязанностей и причастностью правонарушителей к теракту не просматривается, заявил суд. Стало быть, в действиях обвиняемого нет состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Халатность", сообщается в материалах.
Прокуратура обжаловала оправдательный приговор, однако апелляционная инстанция в конце апреля оставила его в силе, заключается в материалах.
Братья Исломовы наряду со своим отцом Исроилом были приговорены к 19 годам и 11 месяцам лишения свободы за пособничество в совершении теракта в концертном зале. Диловар владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления и впоследствии были задержаны в Брянской области. Он продал эту машину в феврале, но страховой полис ОСАГО на нее так и не был переоформлен.
Сотрудница ФСИН России на посту видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
ФСИН опровергла данные о попытке суицида фигуранта теракта в "Крокусе"
6 апреля, 19:52
 
ПроисшествияТверьРоссияБрянская областьКрокусКрокус Сити ХоллОСАГО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала