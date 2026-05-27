Суд оправдал участкового по делу о фигурантах теракта в "Крокусе"

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Суд в Тверской области оправдал участкового, которого обвиняли в халатности из-за непринятия мер по поводу фиктивной регистрации двух будущих фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле", говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Из них следует, что старшего участкового уполномоченного полиции Антона Петухова обвиняли в халатности из-за непроведения в Тверской области профилактических мероприятий в отношении двух будущих фигурантов дела о теракте в "Крокусе", а также владельца дома в регионе. Последний фиктивно прописал в своем жилище ряд лиц, его признали виновным в 14 эпизодах фиктивной регистрации.
Указанные в материалах сведения совпадают с данными жителя Твери Салохиддина Ашурова, который фиктивно прописал в своем жилище братьев Аминчона и Диловара Исломовых, фигурантов дела о теракте в "Крокусе". Ашурова приговорили к штрафам, однако от большинства из них он был освобожден в связи с истечением сроков давности.
Согласно изложенному в материалах обвинению, в поле зрения участкового находились вышеуказанные нарушители миграционного законодательства, однако он не принял мер к пресечению правонарушений, не проинформировал миграционный пункт о возможной фиктивной регистрации. Он же, как считало следствие, принял заведомо незаконное решение об отказе в возбуждении уголовного дела о фиктивной регистрации в отношении хозяина дома.
Фиктивно зарегистрированные лица из-за бездействия участкового получили возможность участия в совершении террористического акта в концертном зале "Крокус сити холл", то есть особо тяжкого преступления, подчеркивалось в обвинении.
Изначально, как указано в материалах, суд в Тверской области вернул дело в отношении Петухова прокурору для устранения препятствий его рассмотрения. Позднее оно попало в суд и закончилось оправданием.
Взаимосвязь между исполнением полицейским своих должностных обязанностей и причастностью правонарушителей к теракту не просматривается, заявил суд. Стало быть, в действиях обвиняемого нет состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Халатность", сообщается в материалах.
Прокуратура обжаловала оправдательный приговор, однако апелляционная инстанция в конце апреля оставила его в силе, заключается в материалах.
Братья Исломовы наряду со своим отцом Исроилом были приговорены к 19 годам и 11 месяцам лишения свободы за пособничество в совершении теракта в концертном зале. Диловар владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления и впоследствии были задержаны в Брянской области. Он продал эту машину в феврале, но страховой полис ОСАГО на нее так и не был переоформлен.