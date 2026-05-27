В Липецкой области арестовали еще одного подозреваемого в убийстве мужчины

ВОРОНЕЖ, 27 мая - РИА Новости. Липецкий суд арестовал еще одного подозреваемого по делу мужчины, который считался пропавшим без вести и чье тело с огнестрельным ранением нашли в лесу, сообщили РИА Новости в прокуратуре области.
В объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области сообщили агентству, что решение было принято судьей Лебедянского районного суда Надеждой Коленкиной.
"Суд избрал знакомому сына погибшего меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Ранее суд избрал меру пресечения в виде ареста сыну погибшего.
В объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области сообщили РИА Новости, что сын погибшего со своим знакомым начали планировать преступление в апреле 2026 года. В пятницу отец с сыном возвращались на автомобиле из Липецка, однако до дома не доехали и перестали выходить на связь. Родственники обратились за помощью к правоохранителям. В лесу в Лебедянском округе был найден автомобиль, рядом тело отца. Правоохранители задержали сына и его знакомого по подозрению в убийстве. По их данным, знакомый сына выстрелил в голову его отцу.