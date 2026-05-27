Трамп пригрозил разнести Оман в случае попыток взять под контроль Ормуз
21:19 27.05.2026
Трамп пригрозил разнести Оман в случае попыток взять под контроль Ормуз

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут вынуждены принять жесткие меры в отношении Омана, если тот попытается взять под контроль Ормузский пролив.
  • Иран и Оман ведут совместные переговоры по определению нового порядка прохода судов через Ормузский пролив.
ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "разнесут" Оман, если тот попытается взять под контроль Ормузский пролив.
"Проливы будут открыты для всех, и никто не будет их контролировать. Мы будем за ними присматривать. Оман будет вести себя так же, как и все остальные, иначе нам придется их разнести", - сказал Трамп в ходе заседания кабинета министров в Белом доме.
Ранее в среду заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери Кяни заявил журналистам, что Тегеран и Маскат ведут совместные переговоры по определению нового порядка прохода судов через Ормузский пролив.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
